Ogni martedì alle 17.45, presso il museo della Gambarina sito nell’omonima piazza, e/o negli ultimi due appuntamenti presso il chiostro di Santa di Castello; un gruppo d’alessandrini affezionati alla loro terra commentano, attraverso le pagine della letteratura locale, i fatti, approfondiscono quanto è avvenuto con efficaci narrazioni, edite per raccontare eventi degni di ricordi.

Storie Alessandrine è un simpatico incontro con i vari appassionati dell’attuale letteratura del nostro vernacolo, questi commentano, ogni martedì, gli avvenimenti di rilievo della nostra città nei tempi passati, con la proposta di diffondere eclatanti storie.

Quest’appuntamento, sempre interessante, è stato curato nella sua forma da Mauro Remotti il quale contatta autori, giornalisti, storici per strappare un pezzo di storia da disquisire, commentare con i presenti.

L’incontro dell’interessante rassegna, si svolge nei locali della Gambarina, –Museo c’era una volta … -un luogo assai adatto per sviluppare molti temi profondi, diversi nella sostanza, accumunati nell’ambito della nostra Alessandria: insomma sono momenti in cui gli abitanti della nostra terra trovano argomenti ove si rispecchia la città a 360 gradi.

Storie Alessandrine, nel corso delle ultime sedute, ha aperto le porte alla musica con l’intervento di Carlo Fortunato, un musicista il quale, con i suoi eccellenti strumenti, si esibisce, per consegnare in quei momenti di riflessione, le più belle pagine di importanti compositori classici, autori di musiche eccellenti, scritte per strumenti a mantice come sono la fisarmonica, il bandoneon, ecc.

Questi pomeriggi sono possibili con il patrocinio d’Istituzioni ed Associazioni di cultura, come: il Comune di Alessandria, Alessandria in Pista, il Circolo Culturale Marchesi del Monferrato, Libri in Pista, Circolo Provinciale della Stampa, Direzione del Museo Etnografico Gambarina nella persona di Elena Garnieri, Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria, Societa Alessandrina di Italianistica, Associazione Spazio Idea.

A questi il ringraziamento più incisivo per le attività svolte sino ad oggi, nel contempo s’auspica la continuazione di far conoscere agli alessandrini, per tanto tempo ancora, queste pagine letterarie con il sottofondo della musica, affinché non si disperdano con il passare del tempo.

Franco Montaldo