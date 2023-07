L’immagine che ritrae i parapetti di ferro in via Giulia proprio davanti al teatro Civico e a breve distanza dal Cortle dell’Annunziata dove proprio ieri sera si è tenuto un ben concerto musicale, divelti come fossero burro, si commenta da sé.

L’unico dubbio rimane se sia trattato di un atto di vandalismo o più verosimilmente di un incidente stradale, forse di un mezzo pesante o anche di un’auto il cui autista evidentemente ha raccolto i pezzi del paraurti danneggiato e poi si è dato alla fuga.

Se verrà rintracciato dovrà pagare i danni al Comune.