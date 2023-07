Prendono il via domani, mercoledì 26 luglio, a Imperia, i “concerti delle logge“ organizzati dall’associazione Panta Musicà. La manifestazione che è diventata ormai un’importante tradizione per la città di Imperia e si svolge lungo le logge di Santa Chiara durerà quattro giorni da mercoledì a sabato 29 luglio.

il primo concerto si intitola “Sull’oceano dall’Italia l’Argentina“ un viaggio musicale con la camerata musicale e ligure con Giovanni Sardo al violino, Marco Moro ai flauti, Simone Mazzone alla chitarra e Joseph Scanu chitarra e maestro concertatore.

Il secondo concerto in programma giovedì 27 con Celeste Di Meo al violino, poi sarà la volta di Alberto Lodoletti che si esibirà venerdì 28 al pianoforte e per concludere il concerto di sabato con Elena Bacchiarello clarinettista, Nicolò de Maria al Sax e Davide Nari.

I concerti inizieranno alle 22. Biglietti su vivaticket oppure presso la Cartolibreria la Coccinalla in via XX settembre 65 a Porto Maurizio o Tabaccheria Saglietto in via XXV aprile 4B a Oneglia.