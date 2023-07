A causa dei lavori del Terzo Valico ferroviario, è stata disposta, con apposita ordinanza dirigenziale del Comune di Tortona , la chiusura notturna al traffico da e per Alessandria, nel tratto di viabilità alternativa istituito lo scorso anno per il rifacimento del cavalcaferrovia sulla ss 10: da lunedì 31 luglio fino a sabato 22 agosto, dalla mezzanotte alle ore 5, dal lunedì al sabato, la strada sarà chiusa al traffico veicolare.

Oltre ad apposita segnaletica saranno presenti anche movieri per fornire indicazioni alle diverse intersezioni: per i mezzi pesanti sarà obbligatorio percorrere l’autostrada, mentre per gli altri veicoli che provengono da Alessandria sarà obbligatorio il percorso dal semaforo alla frazione Torre Garofoli verso strada Cerca, strada Cabannoni fino alla sp 211 per recarsi in città, viceversa per andare in direzione del capoluogo.

La modifica alla viabilità è stata richiesta da COCIV, general contractor dei lavori per il Terzo Valico, per consentire la prosecuzione della posa ed allineamento della linea ferrata nel tratto che interseca la viabilità alternativa per Alessandria.