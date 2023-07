Il cortile di Palazzo Cuttica, in via Parma n.1 in Alessandria, dal 4 agosto al 1° settembre ospita l’VIII edizione della rassegna “Cinema sotto le stelle” organizzata dal Comune di Alessandria, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ed il supporto tecnico dall’Associazione culturale Zampanò.

Il calendario propone 8 proiezioni di grande qualità di cui alcune pellicole molto recenti e che hanno riscosso un notevole successo di pubblico e di critica; gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30 ed è previsto un biglietto d’ingresso di 4,50 euro rimasto invariato rispetto alle ultime edizioni.

Si comincia venerdì 4 agosto con il lungometraggio di Nanni Moretti “Il sol dell’avvenire”, mentre martedì 8 agosto sarà dedicato ai più piccoli con “Super Mario Bros – Il film” e venerdì 11 agosto l’avvincente storia “Mon crime – La colpevole sono io” diretta da François Ozon.

Si prosegue venerdì 18 agosto con l’omaggio di Giuseppe Tornatore al grande compositore Ennio Morricone protagonista del docu-film “Ennio”; il mondo dello spettacolo sarà ancora in scena in “Grazie ragazzi” di Marcello Milanese che verrà proiettato mercoledì 23 agosto e che vede tra gli interpreti Antonio Albanese.

Venerdì 25 agosto sarà la volta dell’ultimo film di Marco Bellocchio, “Rapito”, vincitore di 7 Nastri d’Argento nell’ultima edizione del prestigioso premio cinematografico; inoltre il regista sarà in Alessandria il prossimo 3 ottobre ospite del Premio Ferrero, manifestazione dedicata alla critica cinematografica.

L’esordio alla regia di Giuseppe Fiorello “Stranizza d’amuri” sarà proiettato mercoledì 30 agosto.

A chiudere la rassegna l’intensa opera di Lee Daniels “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday” dedicata a una vera icona della musica leggera.