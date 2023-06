Chi ha visto alzarsi la nube di fumo ieri pomeriggio a Carbonara Scrivia in un capannone lungo la ex statale per Genova avrà sicuramente pensato ad un grave disastro, ma per fortuna se non ci sono stati danni alla popolazione, se l’incendio è stato subito limitato riducendo i possibili danni ambientali tutto lo si deve ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono prontamente intervenuti e grazie alla loro professionalità hanno subito circoscritto e domato le fiamme.

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei pompieri che hanno lavorato quasi cinque ore per fare in modo che tutto fosse a posto, rientrano in sede alle 20, proprio al termine del turno di lavoro. La nuvola di fumo che si è levata per fortuna è stata breve e il vento l’ha spinta lontano da abitazioni e persone.