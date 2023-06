Martedì 6 e mercoledì 7 giugno l’Area archeologica di Libarna accoglierà, all’interno della meravigliosa cornice del teatro antico, la terza edizione della rassegna “Un presente antichissimo – classici in scaena” con le rappresentazioni dei laboratori teatrali degli Istituti “Amaldi” di Novi Ligure, “Peano” di Tortona, “Umberto Eco” di Alessandria e “Balbo” di Casale Monferrato.

L’Istituto Balbo di Casale Monferrato aprirà la rassegna martedì 6 giugno alle ore 16.30 con la rappresentazione “Le voci delle sirene” (da Omero a Luciano Berio) e “Il segreto di Prometeo” (da “Prometeo incatenato” di Eschilo).

“Libarna – afferma il Sindaco Federico Riboldi – è la suggestiva cornice nella quale i giovani studenti dei nostri territori rendono la cultura qualcosa di vivo: essi, infatti, non si limitano ad acquisire conoscenza, ma la elaborano e interagiscono con essa rendendola fruibile e condivisa. Una rassegna – prosegue il Sindaco – di grande pregio che valorizza le nostre solide radici, che affondano fino all’epoca Classica, ma senza porre limiti di prospettiva per un futuro di innovazione e progresso. Un plauso agli Istituti coinvolti che, con l’Area Archeologica, rendono possibile tutto questo”.

Gli studenti degli Istituti coinvolti nelle loro rappresentazioni teatrali hanno eletto ancora una volta Libarna a luogo dell’anima per un’iniziativa che vede la cultura classica come protagonista e ricorda allo spettatore la modernità dei suoi contenuti.

Il teatro antico è una delle forme d’arte più contemporanee, perché racconta qualcosa di ancestrale, che va alle radici di tutto, attraverso una profonda immersione nel passato che ha in mente il futuro.

Libarna, antica città romana, misteriosa, talvolta “difficile” da comprendere, considerata spesso come qualcosa di lontano, di extraneum. Forse “lontana” per mancanza di prospettiva storica da far sembrare estraneità quella che è solo diversità, “difficile” per il venir meno della conoscenza, della cultura e della lingua dei classici.

Le rappresentazioni teatrali a Libarna, eccellenza culturale di questo territorio, oggi messa al centro della provincia di Alessandria dai quattro Licei, assumono un significato ben più ampio di una rassegna di teatro antico realizzata nell’ambito dell’attività didattico-laboratoriale; entrano in gioco i concetti di tutela e valorizzazione di un bene culturale, da considerarsi un tutt’uno, in particolare dalla valorizzazione, in cui tutti noi come cittadini siamo coinvolti e la cui funzione è quella di migliorare la conoscenza del bene stesso, può nascere una nuova consapevolezza del nostro patrimonio.

“Un presente antichissimo – classici in scaena”, si aprirà il 6 giugno alle ore 16.30 con il Liceo Balbo di Casale Monferrato e l’opera “Il segreto di Prometeo” da “Prometeo incatenato” da Eschilo e “Psiche e techne: l’uomo nell’età della tecnica” di U. Galimberti. Adattamento e regia Maria Paola Casorelli.

Seguirà nella stessa giornata il Liceo Amaldi di Novi Ligure con “Antigone” (Sofocle), adattamento dei ragazzi del Laboratorio Teatrale “Officina Mercuzio – Roberto Guerra” del Liceo Amaldi, regia di Laura Gualtieri.

Mercoledì 7 giugno sarà la volta del Liceo Umberto Eco di Alessandria con “Le voci delle sirene” – da Omero a Luciano Berio, adattamento e regia di Chiara Castellana.

A chiudere la rassegna con il secondo spettacolo della giornata il Liceo Peano di Tortona con “Medea” di Euripide, regia di Raffaello Basilio e Elena Tanzi.

La manifestazione, promossa dai quattro Istituti insieme al Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei del Piemonte, dal Comune di Serravalle Scrivia e dall’Associazione Libarna Arteventi, è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla Plasson Italia, inoltre ha il patrocinio della Provincia di Alessandria, dei Comuni di Novi Ligure, Tortona, Alessandria e del Comune di Casale Monferrato, la collaborazione della Pro Loco di Serravalle Scrivia e del Teatro della Juta di Arquata Scrivia.

L’ingresso è gratuito e a numero programmato, per informazioni e per prenotare è possibile contattare gli Istituti e/o l’Associazione Libarna Arteventi.

PROGRAMMA

6 GIUGNO

ore 16.30 – LABORATORIO TEATRALE ISTITUTO “BALBO” DI CASALE MONFERRATO

“Il segreto di Prometeo”

da “Prometeo incatenato” di Eschilo e ”Psiche e techne: l’uomo nell’età della tecnica” di U. Galimberti

adattamento e regia Maria Paola Casorelli

ore 17.45 – LICEO “AMALDI” DI NOVI LIGURE

“Antigone”

da Sofocle

adattamento degli studenti del Laboratorio Teatrale “Officina Mercuzio – Roberto Guerra”

regia di Laura Gualtieri





7 GIUGNO

ore 16.30 – I.I.S. “UMBERTO ECO” DI ALESSANDRIA

“Le voci delle sirene” – da Omero a Luciano Berio

adattamento e regia Chiara Castellana





ore 17.45 – LICEO PEANO DI TORTONA

“Medea” di Euripide

adattamento della traduzione di Maria Grazia Ciani e di “La lunga notte di Medea” di Corrado Alvaro a cura degli studenti

regia Raffaello Basiglio e Elena Tanzi

Per informazioni:

Iudica Dameri – Associazione Libarna Arteventi

Cell. 329 6484707

E-mail: iudidameri@gmail.com | libarna.arteventi@gmail.com