Novità nel mondo della salute mentale: Serenis ha introdotto il journaling come nuovo strumento terapeutico all’interno della propria app di psicoterapia. Basandosi sulle evidenze scientifiche che ne attestano i benefici, questa startup ha implementato questa funzionalità per offrire un percorso terapeutico ancora più efficace ai propri pazienti.

Questa nuova funzione ha già mostrato risultati positivi. Secondo i dati raccolti da una survey interna di Serenis, tra i pazienti affetti da sintomi d’ansia più elevati che hanno praticato il journaling, il 39,4% ha riferito di avvertire un calo dei sintomi della depressione dopo appena 30 giorni.

Journaling digitale: cos’è e come funziona

Il journaling digitale permette ai pazienti di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie emozioni attraverso la scrittura.

Serenis ha posto particolare attenzione all’aspetto descrittivo personale del journaling, incoraggiando i pazienti a esprimere le proprie emozioni senza giudicarle. Questo approccio favorisce una relazione più sana e consapevole con le emozioni, permettendo ai pazienti di sviluppare una maggiore autocompassione.

Federico Russo, Direttore clinico di Serenis, spiega: “Esprimere le proprie emozioni attraverso il diario fa bene a mente e corpo, ma a volte può capitare di rimuginarci su e ciò che viene fatto con l’obiettivo di stare meglio può risultare in un minore beneficio. È proprio in questo che risulta utile la pratica della self-compassion: per controbilanciare i potenziali effetti negativi, è possibile deviare l’attenzione verso ciò per cui si ha provato gratitudine, ottenendo in questo modo il maggior benessere possibile”.

Ma come funziona il nuovo strumento di Serenis? In sintesi, il journaling digitale offre la possibilità di impostare obiettivi giornalieri legati al benessere psicofisico, come bere più acqua, trascorrere tempo nella natura o dormire le giuste ore di sonno. Allo stesso tempo, permette di selezionare l’umore, gli stati d’animo e le attività svolte durante la giornata. Ma non è tutto: a ciò si aggiunge anche la possibilità di esprimere le emozioni e le sensazioni provate durante l’arco del giorno e di spiegare per cosa si prova gratitudine.

In conclusione, grazie al journaling digitale di Serenis, le persone hanno a disposizione uno strumento basato sulle evidenze scientifiche per prendersi cura del proprio benessere mentale. Questa pratica terapeutica accessibile ed efficace rappresenta un importante passo verso la costruzione di un percorso terapeutico completo e continuativo, in cui la tecnologia svolge un ruolo centrale per rimuovere le barriere spaziali della terapia a distanza.