Torna il calendario delle manifestazioni estive su tutto il territorio del Comune di Diano Marina.

Un programma di eventi pensato dagli Assessorati Manifestazioni – Turismo e Cultura e da Gianluca Gramondo (nella foto) che vedrà tutte le sere impegnate con manifestazioni di vario genere da quelli già conosciuti, collaudati e apprezzati, per arrivare a nuove importanti novità: musica, teatro, cultura, religione, eno-gastronomia, sport, cabaret, commedie dialettali e tanto altro, dove turisti e dianesi potranno divertirsi a 360°

Con la bella stagione e la chiusura delle scuole, sarà finalmente possibile usufruire del Teatro Verde meglio conosciuto come parco di Villa Scarsella che farà da cornice alla rassegna “Estate Musicale Dianese”, arrivata alla sua 12^ edizione, che quest’anno avrà come ospite d’onore Leo Nucci – al quale verrà consegnato il “Premio Città Diano Marina” (17 Agosto) – e vedrà nelle sue serate appuntamenti con: Fanfara di Presidio del Comando Marittimo Nord della Marina Militare, The best of Pink Floyd, Rigoletto, 70 Anni di Sanremo, Omaggio a Ennio Morricone, Cin Ci Là , Tributo a Fabrizio de Andrè.

Ci saranno anche le Sagre gastronomiche dell’Arcadia, della Famia Dianese e del Gruppo Marinai d’Italia, saggi di danza, un grande tributo a Lucio Battisti.

Ci sarà spazio per intrattenimenti musicali con “Diano in Musica”, i martedì sera musicali nel centro città e sul Molo delle tartarughe, nelle Frazioni Diano Calderina – Musica dialettale Genovese con “I DEMUELUIN” “Duo folk dialettale ligure – 29 Luglio e Diano Serreta commedia dilettale – “Tutu in Famija” il 20 Agosto.

La città offrirà inoltre importanti manifestazioni culturali con autori di fama nazionale e locale: “Due parole in Riva al Mare”, che si terrà sul Molo delle Tartarughe (Antonio Manzini, Stefano Nazzi, Matteo Bussola, Paolo Genovesi) – che prevede anche due trekking letterari che toccheranno le nostre frazioni, la prima Diano Gorleri e Pini del Rosso e la seconda Calderina, Serreta e Muratori, durante le quali saranno eseguite delle letture al chiaro di luna.

“Un Mare di Pagine”, iniziativa con successo nelle scorse estati che si terrà nel centro città e vedrà tra i suoi ospiti: Oscar Farinetti, Piersandro Pallavicini, Laura Guglielmi, Carlo Piano, Francesco Vecchi. L’unico appuntamento che sarà sul Molo delle Tartarughe sarà quello con Mario Giordano in programma il 29 Giugno.

Tornerà l’appuntamento con i fuochi artificiali in programma 15 Luglio e 18 Agosto, le feste Patronali a Diano Marina, nelle frazioni, Lido Sant’Anna con l’arrivo della statua dal mare, la Messa sulla banchina del porto turistico e la processione dalla statua Stella Maris nei fondali di diano Marina davanti al Molo Cavour, i concerti della Banda Città di Diano Marina, le serate al molo delle tartarughe con spettacoli musicali ed animazione con Gianni Rossi e il Galà “30 minuti di Bellezza” dove vedremo arrivare a Diano grandi stelle della tv e della musica.

Avremo tutti la possibilità di ammirare i fondali della nostra città grazie alle bellissime immagini trasmesse in piazza del comune dall’Associazione Informare.

Per gli sportivi da non perdere assolutamente la “Diano all’Alba”- 6 km alle 6, corsa podistica non competitiva di 6 km organizzata dall’ASD Golfo Dianese Ultra Runner.

Il Molo delle tartarughe farà anche da cornice ai comici in arrivo da Zelig e da altri programmi tv (Beppe Braida, Giampiero Perone, I Senso D’Oppio, Enrico Balsamo, Mammuth, Gianluca Impastato), ingresso libero fino a esaurimento dei posti a sedere.

L’isola pedonale farà anche da cornice agli eventi “Giochiamoci l’Estate – Festival del Gioco Intelligente” a fine luglio, “Art Festival – giochi di una volta in legno”, mostre di pittura a cielo aperto, “Summer Fashion”, sfilata di moda e alla 13^ edizione di DianAffari del 13 Agosto.

La Sala Mostre “R. Falchi” del Palazzo del Parco ospiterà mostre di grande prestigio, ma anche bellissime serate al Museo Civico del Lucus Bormani dedicate alla scoperta della città e laboratori ludici per scoprire gli antichi romani.

Tutte le sere di luglio e agosto Luna Park nella zona del camping Oasi Park, mercatino serale estivo di oggettistica, bigiotteria e piccolo artigianato sul solettone del porto turistico.

Tutte le manifestazioni le trovare sul sito turistico del Comune e sul nuovo portale turistico multilingue https://vivilariviera.it/

Dichiarazioni Amministrazione Comunale

“Un calendario manifestazioni ricco di ingredienti, appuntamenti che sicuramente rappresenteranno uno dei punti fermi dell’offerta turistica e che accoglierà migliaia di persone, con ovvie ripercussioni su tutto il tessuto commerciale ed economico della città.

Musica, gastronomia, tradizioni, cultura, sport, spettacolo, cabaret, operetta e tanto altro per le vie del centro e nelle nostre bellissime frazioni saranno sicuramente in grado di accontentare ogni fascia di età ed ogni tipo di pubblico, ragazzi, famiglie, bambini e adulti.

Una stagione estiva che vogliamo offrire ai cittadini e numerosi ospiti che arriveranno nella nostra città, un ventaglio di offerte al fine di soddisfare al meglio le esigenze di tutti i turisti, ma anche di tutti i Dianesi.

Non c’è modo e ricetta migliore in un calendario come questo che presentiamo dove vede più di ottanta appuntamenti dislocati in città e nelle nostre frazioni a dare il via alla stagione estiva in vista del calendario autunnale – invernale, al quale stiamo già lavorando.

Un grazie a tutte le associazioni che hanno permesso tante manifestazioni e che hanno dato la loro disponibilità nella collaborazione, alle forze dell’ordine e agli uffici comunali.

Diano Marina una città di mare, sole, divertimento, da scoprire, vivere e amare 365 giorni all’anno.

Cons. Gianluca Gramondo – Manifestazioni (nella foto in alto)

“Abbiamo tutte le qualità per affermarci come città turistica con eventi che faranno anche quest’anno da richiamo a 360° per incrementare ancora di più le presenze nella nostra bellissima Diano Marina, che ogni anno cresce arricchendosi di presenze turistiche anche grazie all’ottenimento, per il quarto anno consecutivo, della Bandiera Blu.

Una stagione ed un calendario che permetterà di soddisfare e accogliere l’interesse di tutte le fasce d’età con spettacoli di tutto rilievo. Abbiamo voluto pubblicare gli eventi fino al mese di ottobre in modo che i turisti possano essere informati anche di quello che verrà dopo il periodo estivo, in vista del calendario invernale.

Come detto ottobre sarà il mese che dedicheremo all’outdoor con gare di bici dove avremo presenze a livello nazionale e internazionale con grandi ospiti che avranno l’opportunità di scoprire il nostro bellissimo entroterra anche grazie al nostro clima che tutti ci invidiano.

Si ricorda che è sempre aperto l’ufficio di promozione turistica IAT – che si trova in via Genala accanto alla chiesa Parrocchiale dove personale qualificato potrà rispondere a tutte le informazioni e richieste del turista nella nostra città di Diano Marina.”

Ass. Turismo Luca Spandre