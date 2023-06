I Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano di trentotto anni per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti specifici, è stato controllato dai Carabinieri della Radiomobile di Imperia mentre, a bordo della propria autovettura ed in compagnia di un coetaneo, si accingeva a raggiungere il centro cittadino.

Da subito l’atteggiamento dei due ha insospettito i Carabinieri che, visti i precedenti dei due controllati, hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e veicolare.

I sospetti sono risultati fondati, infatti, uno dei due è stato trovato in possesso di ben duecento grammi di hashish, occultati nei pantaloni, mentre l’altro è stato trovato in possesso di un grammo e mezzo di cocaina.

Per il primo sono quindi scattate le manette e, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato al proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida ed il rito per direttissima che dovrebbero tenersi nelle prossime ore, mentre l’altro è stato segnalato per detenzione di stupefacente per uso personale. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire a chi e dove era destinato lo stupefacente