Da venerdì 9 giugno, fino a venerdì 23, la deviazione sulla strada per Alessandria in località Cascinotti Fornace a Tortona, dovuta ai lavori di rifacimento del cavalcaferrovia nell’ambito delle opere per la realizzazione del Terzo Valico ferroviario per la tratta Pozzolo-Tortona realizzati da COCIV, subirà una variazione per consentire il proseguimento degli interventi. I mezzi continueranno a seguire il percorso su strada Gerola, immettendosi però su un nuovo tratto alternativo, parallelo a quello utilizzato in questi mesi.

