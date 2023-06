Imperia, da venerdì 9 a domenica 11 giugno torna Mercatoretrò. Fine settimana dedicato al vintage e ai motori. Ospite speciale l’agente Catarella del Commissario Montalbano

Per chi ha voglia di curiosare, informarsi e divertirsi, torna questo fine settimana Mercatoretrò a Imperia. Nella splendida location di Calata Anselmi, all’interno del Porto di Imperia, si terrà la manifestazione sul vintage dedicata a persone di tutte le età: i più “grandi” ritroveranno le auto, le moto, gli oggetti, gli abiti che hanno fatto parte della loro gioventù o che hanno magari sognato di possedere; i più giovani potranno scoprire un mondo diverso e affascinante.

Stand di antiquariato, oggettistica, abiti, vinile, auto, moto, ricambi, accessori e molto altro saranno presenti in banchina venerdi 9 (dalle 14.00 alle 23.00) sabato 10 (dalle 09.00 alle 24.00 ) e domenica 11 giugno (dalle 09.00 alle 18.00). L’ingresso è gratuito.

Ospite speciale di questa edizione sarà l’attore Angelo Russo, l’amato agente Catarella della serie televisiva “Il commissario Montalbano”. L’attore incontrerà il suo pubblico in banchina nei giorni della manifestazione.

In occasione di Mercatoretrò torna anche il 12° Raid della Riviera dei Fiori, in collaborazione con Regione Liguria. I possessori di auto d’epoca e moto sono invitati a sostare in banchina con i loro mezzi e a cimentarsi in passeggiate panoramiche alla scoperta del territorio e dei prodotti tipici liguri.

Due i Raid in programma: uno sabato 10 giugno, alle ore 14.30, con partenza dalla banchina su una percorrenza di pochi chilometri; il secondo domenica 11 giugno, alle ore 10.00, su un percorso di circa 70 chilometri per ammirare la vista mare dal famoso Passo del Ginestro, importante strada sede delle prove speciali dei famosi rally, per poi scendere al Colle San Bartolomeo dove si possono ammirare bellissimi oliveti e vigneti di importanti aziende agricole.

Nei giorni della manifestazione, all’interno di una sala del museo Navale di Imperia, sarà inoltre possibile visitare la mostra dedicata al cinema del passato, con locandine di film dal 1940 al 1980, una mostra di vecchi proiettori e apparecchi radiofonici che hanno fatto la storia del cinema.

Non mancherà, come ormai da tradizione per l’evento, il simulatore Lamborghini Huracan realizzato su un’auto da competizione reale e utilizzato dai piloti come simulatore di allenamento. Sarà presente in Calata Anselmi anche un simulatore di moto, sempre su veicolo da pista reale Honda.

In collaborazione con Gino Motors sarà inoltre possibile effettuare test drive sulle nuove Mercedes, le moto BMW e la nuova Mini e scoprire tutte le ultime novità. Presente in banchina anche Auto Jap con le sue giapponesi per test drive all’insegna della sportività.

Per i più piccini sarà presente in banchina una pista di oltre 30 metri con cavalli in legno a pedali, all’interno dell’area “giochi d’altri tempi” raccolti e curati grazie alla passione di Carla e Rodolfo del Micro Circo.



“Oltre a tutto questo, gli intrattenimenti serali daranno pepe alla manifestazione. Per l’occasione ci sarà la presenza del furgone T2 del 1970 detto “Gasparetto” e il Ragazzaccio Fulvio, il Re dei Cocktail senza tema di smentita, inventerà un cocktail dedicato chiamato appunto Gasparetto. Altra serata importate sarà quella di sabato, a partire dalle 21.00, con la sfilata di 50 auto d’epoca. Non posso che ringraziare gli enti che ci supporto nell’organizzazione della manifestazione, a partire dal Comune di Imperia, gli sponsor e tutti i Club partecipanti all’evento. Vi aspettiamo numerosi in banchina”, commenta Giuseppe Lo Sicco, organizzatore di Mercatoretrò.



“La delega che il sindaco Scajola mi ha assegnato in questa nuova avventura amministrativa è alla “Città Viva”. Pensiamo che la Città viva sia fatta di tanti elementi diversi, dalla cultura, agli spettacoli, allo sport. La ricetta da perseguire è quella della varietà dell’offerta. Mercatoretrò si rivolge a una fascia di appassionati, ma si apre a visitatori e curiosi, con un’offerta molto ampia di appuntamenti. Sarà un’altra occasione per dare risalto alla nostra splendida banchina di Calata Anselmi, location ideale e ampia per ospitare gli eventi più vari”, dichiara l’assessore Marcella Roggero.