Numerosi saranno gli appuntamenti, che avranno inizio a partire da venerdì 16 giugno, con musica dal vivo, teatro, spettacoli per grandi e piccini, cinema all’aperto e presentazioni di libri (queste ultime con un nuovo format).



Tra i nomi più conosciuti Alessandro Bianchi , Massimo Olcese, Alessandro Bergalllo, Vincenzo Laganà, Alessandro Carassale, Blue Velvet, oltre a compagnie teatrali e gruppi musicali di cui troverete informazioni dettagliate sulla locandina.



Non mancherà lo spettacolo di magia, genere che negli scorsi anni ha riscosso grande successo, al quale si aggiungerà una serata di comicità con Fabrizio Casalino, reduce dall’esperienza di Zelig.



Dopo il grande successo dell’edizione 2022, sabato 1 luglio torna “IL ROSSESE DI DOLCEACQUA ED IL SUO PAESAGGIO”, degustazione abbinata a prodotti tipici.



L’appuntamento con i fresciœi ed il carnevale estivo organizzate dalla pro-loco Dusaigoti sono rispettivamente previste per sabato 29 luglio e sabato 5 agosto.



Grande attesa anche per l’ormai storico spettacolo pirotecnico che si svolgerà sabato 19 agosto e quest’anno sarà dedicato al gemellaggio Dolceacqua Monaco.



“Queste sono solo alcuni degli eventi previsti per la stagione estiva, ma ce ne sono molti altri che troverete sul nostro sito internet e sulle nostre pagine social. Ricordo che al castello dei Doria fino al 2 settembre è presente la mostra del fotografo parigino Julien Spiewak e che altre mostre saranno inaugurate durante l’estate presso la Pinacoteca Morscio in Via Doria 10. Desidero ringraziare tutte le associazioni di volontari che da anni aiutano l’amministrazione a creare un calendario ricco di variegati eventi, così da accontentare un buon target di persone.” dice la consigliera Luana Mauro “potete inoltre iscrivervi alla newsletter tramite il nostro sito internet, per rimanere sempre aggiornati”.



L’elenco completo degli eventi è presente sul sito internet www.visitdolceacqua.it – www.culturadolceacqua.it e sulle relative pagine di facebook ed instagram.



Per gli eventi al castello consigliamo la prenotazione, che potrà essere effettuata presso lo IAT di Dolceacqua chiamando al +39 0184 206 666 (anche whatsapp) o via mail iat@dolceacqua.it.



Visto il numero limitato di posti disponibili, sarà richiesto di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo; dopo tale ora, i posti, anche se prenotati, saranno ceduti.