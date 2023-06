Appuntamento VENERDI 16 GIUGNO ORE 16.00 presso la Chiesa Evangelica Luterana, in Corso Garibaldi, 37 a Sanremo con il concerto dei bambini, dei ragazzi e soci dell’ Associazione Nardini e inoltre la partecipazione dei bambini del CAV di Taggia.

L’Associazione culturale Musicale Nardini opera dal 2015 a Imperia, Lucinasco, Sanremo e Andora (SV) sia nell’organizzazione di eventi e rassegne musicali che nell’offerta di corsi di formazione musicale. Grazie al costante impegno di numerosi soci e volontari, negli anni l’Associazione è cresciuta proponendo la possibilità di seguire proposte formative ricche e in costante rinnovamento. I corsi musicali attivati in questo anno scolastico, oltre ai corsi propedeutici, sono stati: canto lirico, coro voci bianche (VOX PUERI), tromba, organo e flauto. A questi si aggiungono i corsi collettivi di “musica gioco”, e quelli per formare allievi per la banda, coro e l’inedito M.I.B.2020 Musica di Insieme per banda.

I più sentiti ringraziamenti dell’Associazione Nardini vanno alla Comunità evangelica luterana di Sanremo per l’accoglienza e la disponibilità che da sempre dimostrano e ai preziosi docenti e discenti che ci accompagneranno in questo armonioso pomeriggio musicale:

CLASSE DI CANTO Prof.ssa Fiorella Di Luca

CORSO VOX PUERI e FLAUTO DOLCE Prof.ssa Letizia Barbagallo

CLASSE DI PIANOFORTE, ORGANO e COMPOSIZIONE ORGANISTICA

M° Tiziana Zunino

CLASSE DI OTTONI (tromba, trombone, flicorno) Prof. Roberto De Velo

L’invito è quindi per venerdì 16 giugno alle ore 16.00, presso la Chiesa evangelica luterana di Sanremo in Corso Garibaldi, 37, l’Associazione Nardini presenta il concerto di fine anno scolastico 2022/23

La partecipazione è libera e aperta a quanti vorranno condividere un momento di festa con alunni e insegnanti.

Per il prossimo EVENTO, organizzato dall’Associazione Nardini, ci spostiamo ad ANDORA (SV) nell’inedita cornice della Parrocchia di Santa Matilde – via Cavour, 64, per il primo appuntamento della V edizione:

Armonie in Santa Matilde con:

I COLORI DELLA MUSICA – Concerto dei Docenti e degli Allievi dell’Associazione Nardini di Andora e Imperia.