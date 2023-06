Regione Liguria ha partecipato oggi, con il gonfalone di rappresentanza, ai funerali di Stato dell’ex Presidente del Consiglio e senatore Silvio Berlusconi in Duomo a Milano.

A rappresentare la Liguria era presente il presidente Giovanni Toti: “Una giornata triste per tutti i milioni di italiani che hanno creduto in lui – ha affermato il governatore -. Una giornata straniante. Oggi finisce un pezzo di storia, perché è uno di quei rari casi in cui la fine fisica di una persona coincide con la fine di un’epoca. Berlusconi – ha concluso Toti – non è stato solo una parte del sistema in cui tutti noi siamo cresciuti, è stato l’unità di misura di quel sistema. E adesso mancherà quel sistema per ordinarla e misurarla, perché l’epoca che abbiamo vissuto fino a oggi, sia per chi lo ha amato e creduto ma anche per chi a lui si è opposto, è stata un’epoca misurata sulla figura di Silvio Berlusconi”.

Correlati