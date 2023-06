Da venerdì 23 a domenica 25 giugno Piazza Orto San Pietro ospiterà la più gustosa e colorata carovana su ruote. Tre giorni all’insegna del cibo e del divertimento con le cucine itineranti targate Rolling Truck.



La partecipazione alla manifestazione è gratuita.



Rolling Truck Street Food torna a far sosta nell’ Alto Monferrato, in Piazza Orto San Pietro ad Acqui Terme. Ad aspettarvi, da venerdì 23 a domenica 25 giugno, dalle 11 a mezzanotte, tre giorni all’insegna della cucina italiana ed internazionale e della buona musica con i migliori Dj set.



Food Truck e specialità per tutti i gusti



Per gli amanti della nostra cucina italiana troviamo “Apetitosa” con i suoi arrosticini abruzzesi, hot dog e olive ascolane, “Mordicchio on the road” con panzerotti, gnocco fritto accompagnato da salumi e nutella e pinsa, un pieno di sapore di terra di Sicilia con “I Sapori di Sicilia” che propongono pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli ripieni al momento e cassatine, “Pan Pan” con pan tometta, pan tartufo e pan pork, “Sound Break” con i sapori inconfondibili del Piemonte, raviolini del Plin, hamburger di battuta di Fassona, stracotto al Nebbiolo, vitello tonnato e tomahawk di Manzo, “Binario 9 ¾” con la speciale salsiccia di Bra e le polpette di carne e verdura di “Na Pinta”.



Per chi preferisce i sapori mediterranei e il pesce ad aspettarvi ci sarà “Kraken” con la sua frittura di pesce e specialità di salmone, moscardini, pesce spada e bombette di baccalà.



Il passo verso i sapori internazionali è davvero breve, troviamo “Mangia e Bevi” con hamburger di black angus, si vola in Grecia con Pita e Falafel di “Itaka” mentre “Henri’s sapori del mondo” ci porta ancora più lontano con specialità Vietnamite e Filippine, pad Thai, Korean corn dog, ravioli al vapore, involtini di verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum e bubble tea, infine con “Awakte Zaperoco” andiamo in Messicano con tacos, nachos e burritos.



Per chi non rinuncia al dolce potrà gustare i Churros, i dolci tipici della cucina spagnola e latino-americana di Churritos.



“Na Pinta” e “la Giardinetta” penseranno a dissetare le calde serate di giugno con ottimi vini e coktails.



Gli amanti della birra avranno l’imbarazzo della scelta, tante proposte di birre artigianali, dalle rosse alle bionde.



ULTERIORI INFORMAZIONI



L’evento è interamente organizzato da Nova Eventi e Patrocinato dal comune di Acqui Terme e prevede la partecipazione gratuita.



Ulteriori informazioni tramite email info@novaeventi.it.

Sito internet: www.rollingtruckstreetfood.netFacebook: https://www.facebook.com/RollingTruckStreetFoodInstagram: https://www.instagram.com/rolling.truck.street.food/