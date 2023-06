Nella mattinata di mercoledì 21 Giugno la Sala Operativa della Guardia Costiera di Imperia riceveva una segnalazione solamente da parte del porto turistico di Marina di San Lorenzo e non anche dai diportasti coinvolti, circa la presenza di un’unità a vela in evidente difficoltà di manovra che si avvicinava pericolosamente agli scogli dell’imboccatura del porto. Veniva immediatamente inviata in zona l’unità SAR CP 882 e via terra personale della Guardia Costiera di Imperia.

La barca a vela partita dal porto di Imperia, nonostante le cattive previsioni meteorologiche, era impossibilitata a manovrare a causa di un’avaria al motore e alla rottura delle vele, ciò ne causava l’urto contro gli scogli del molo di levante del porto di Marina di San Lorenzo ed il successivo incaglio.

I due occupanti, sotto il coordinamento del personale militare intervenuto da terra, venivano con grande coraggio soccorsi, sbarcati e portati in salvo tramite una catena umana creatasi tra la stessa imbarcazione e la scogliera. I due diportisti, entrambi di nazionalità francese, raggiungevano terra illesi e in ottime condizioni di salute.

Al fine di prevenire eventuali criticità di natura ambientale, dovute al gasolio ancora contenuto nei serbatoi dell’imbarcazione, la Capitaneria di porto di Imperia diffidava il Comandante dell’unità a porre in essere ogni accorgimento atto a scongiurare uno sversamento di idrocarburi in mare e comunque contenere ogni eventuale possibile danno ambientale.

Purtroppo, a causa delle particolarmente avverse condizioni meteo marine, gli operatori tecnico portuali interessati sia per la protezione dell’ambiente marino che per il disincaglio e successivo rimorchio dell’unità, all’attualità non hanno potuto procedere in sicurezza alle predette operazioni.

Il personale della Capitaneria di Porto di Imperia continuerà a monitorare la situazione in atto fino alla messa in sicurezza dell’unità incagliata.