Gli amici, gli Alpini del territorio e i coscritti del 1967 ricorderanno con un evento, in occasione del suo compleanno, Fabrizio Torre, vittima dell’alluvione di ottobre 2019 a Capriata d’Orba.

Venerdì 16 giugno alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale San Carlo Borromeo di Alluvioni Piovera (AL) si svolgerà il concerto del Coro Alpini Valtanaro, presieduto da Giorgio Barletta, per celebrare la memoria di Fabrizio, “andato avanti” – per dirla con gli Alpini – prematuramente, ma mai dimenticato.

Con studi in Sistemi propulsivi e missilistici dell’Università di Milano, grande appassionato di storia, Fabrizio ha partecipato a diverse missioni alpine a sostegno di popolazioni segnate da guerra o calamità naturali, in Italia e all’estero. Residente a Sale (AL), dopo anni professionali nel settore dell’industria aeronautica, aveva proseguito l’attività paterna, diventando in seguito conducente Ncc.

È rimasto vittima dell’ondata di fango durante lo svolgimento del suo servizio, la notte del 21 ottobre di tre anni e mezzo fa. La sorella Nicoletta e i nipoti Davide e Andrea, la madre Carla insieme alla famiglia Torre ringraziano gli Alpini, di cui Fabrizio faceva parte dal servizio di leva, e tutti gli amici che si stanno spendendo per l’organizzazione del primo memoriale, cui ne seguiranno altri. In particolare, la famiglia ringrazia la Chiesa di Alluvioni Piovera che ha accolto senza indugio alcuno l’iniziativa per celebrare il ricordo di Fabrizio, che è sempre stato proattivo nella vita del paese di Sale e dei suoi dintorni, attraverso attività solidali, di promozione del territorio e di natura sportiva e culturale