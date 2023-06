Dopo la sosta forzata negli ultimi 2 anni, il 31 maggio, con la commedia “Doppia vita di un tassista” portata in scena dalla Compagnia dell’Enaip Piemonte – CSF Alessandria, si è aperta la ventiduesima edizione del palcoscenico dei giovani.

Nel corso degli anni numerose sono state le scuole della provincia che hanno calcato il palcoscenico e la ripartenza è stata possibile grazie all’entusiasmo dei ragazzi guidati dai loro insegnanti e al sostegno del comune di Alessandria con il progetto “I mestieri del teatro”.

Il 5 giugno, presso il Teatro Ambra alle ore 21, sarà la volta dell’IIS Umberto Eco. La serata si aprirà con la visione di due corti realizzati dal gruppo Officinema e si concluderà con i “Promessi sposi” del laboratorio Teatrale.

L’istituto Umberto Eco ha infatti riattivato, grazie alle professoresse Chiara Castellana e Giulia Beltrami, sia il laboratorio teatrale, che nel 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni proporrà un adattamento de “I promessi sposi” in una modalità “tutta da scoprire”, che il laboratorio cinematografico che presenterà due corti: il primo preparato in occasione dell’intitolazione della scuola a Umberto Eco e il secondo, “Il banco”, dove il protagonista è il punto di appoggio degli studenti per tutti gli anni trascorsi a scuola.

A chiudere la rassegna i ragazzi della Compagnia del Carciofo ITIS Volta che l’8 giugno, alle ore 21 presso l’Aula Magna dell’ITIS Volta, porteranno in scena “Il rumore degli invisibili”.