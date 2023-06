Martedì 6 giugno alle ore 21, presso la sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona in via Emilia 168, il Rotary Club di Tortona organizza il sesto appuntamento aperto alla cittadinanza di una serie di incontri con illustri personaggi del mondo della ricerca e dell’innovazione, della cultura e della divulgazione scientifica e dello sport.

Gli ospiti questa volta saranno due: il giornalista sportivo e scrittore Beppe Conti e l’ex ciclista Beppe Saronni, già campione del mondo su strada nel 1982. La serata consisterà in un ” Incontro con intervista a Giuseppe Saronni da parte di Beppe Conti e presentazione del libro: Saronni, Goodwood e le altre verità”.

La tragica alluvione in Emilia Romagna è avvenuta quando già si era organizzata la serata, tuttavia la sensibilità del Rotary ha cercato di finalizzarla anche ad una raccolta fondi in favore delle popolazioni così gravemente colpite.

Beppe Conti, nato a Torino nel 1951, da giovane corse in bici tra le file del Castelnuovo Don Bosco. Dopo aver iniziato a ventidue anni la sua carriera giornalistica alla Gazzetta dello Sport, divenne successivamente la firma principale del ciclismo per Tuttosport e Bicisport. Esperto di storia del ciclismo, da anni si impegna a riproporre le imprese gloriose dei maestri di questo sport, grazie a documenti video e a testimonianze dei protagonisti. Autore di numerosi libri sull’argomento (con una predilezione per la storica rivalità Moser-Saronni), è spesso opinionista nelle trasmissioni televisive al Giro d’Italia e al Tour de France. Più volte ospite del Processo alla tappa, dai primi anni duemiladieci è opinionista fisso al Giro sulle reti Rai, come nell’edizione conclusasi domenica scorsa.

Nel 2020, in occasione del cinquantasettesimo Bancarella Sport, viene insignito del prestigioso Premio Bruno Raschi. Nel 2021 vince il Premio Selezione Bancarella Sport con Dolomiti da leggenda, edito da Reverdito.

Giuseppe Saronni, nato a Novara nel 1957, è un dirigente sportivo, ex ciclista su strada e pistard italiano. Professionista dal 1977 al 1990, vinse due Giri d’Italia, una Milano-Sanremo, un Giro di Lombardia, una Freccia Vallone e un campionato del mondo su strada. Dal 2005 è dirigente della UAE Team Emirates. E’ il coprotagonista di una feroce rivalità con Francesco Moser che ha fatto la storia del ciclismo italiano degli anni 80 e dopo 40 anni non si è ancora stemperata.

Goodwood è il circuito in Gran Bretagna dove, a 200 metri dal traguardo, l’attacco di Saronni (rimasto noto col nome di Fucilata di Goodwood) lasciò tutti sulle gambe e l’italiano vinse il titolo mondiale dopo la beffa dell’anno precedente.

Beppe Saronni sarà anche il testimonial del Banco Alimentare nazionale che sta raccogliendo fondi per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

All’ingresso della sala ci sarà quindi la possibilità di contribuire a questa raccolta fondi da parte di quanti vorranno fare un gesto di generosità. La serata sarà aperta a tutta la cittadinanza ed in particolare agli appassionati del grande ciclismo. Al termine è previsto un dibattito con il pubblico presente.