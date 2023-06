Si è svolto ieri sera, martedì 27 giugno, il Consiglio comunale di Tortona che si è aperto con l’interven to dell’Assessore Mario Galvani che ha illustrato la delibera riguardante il riconoscimento di un debito fuori bilancio di circa 2,.400 euro a titolo di risarcimento per il danneggiamento di un veicolo causato dalle condizioni del manto stradale in città; il Comune aveva perso la causa in Tribunale ed ora deve risarcire il danno e liquidare le spese legali. Il punto è stato approvato con i voti della maggioranza, astenuta l’opposizione;

Sempre l’assessore Galvani ha illustrato la modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con l’inserimento, per la vendita, di due terreni in strada n località Cascina Permuta (1.710 mq) e Cascina Pecorara (1.920 mq) rispettivamente. Favorevole la maggioranza, astenuta l’opposizione;

La ratifica della variazione di bilancio effettuata dalla Giunta il 13 giugno scorso è stata illustrata dall’Assessore Anna Acerbi: la variazione prevede 80 mila euro per integrare il bando del Distretto Urbano del Commercio per finanziamenti a fondo perduto rivolto alle imprese del commercio. In sostanza il bando dava la possibilità ai negozi del centro cittadino di ricevere fondi per lavori di sistemazione di vetrine e negozi: la somma messa a disposizione era di 110 mila euro ma le richieste eccedevano il totale a disposizione, per cui la Giunta ha deciso di integrare il fondo per ottemperare a tutte le domande presentate. Altri 50 mila euro sono stati destinati alla sistemazione della scuola di Rivalta Scrivia che ospita la primaria e l’infanzia, interessati da lavori antisismici e di efficientamento energetico finanziati nell’ambito del PNRR: per consentire l’attività scolastica dal prossimo autunno, contemporanea ai lavori, la Pro Loco metterà a disposizione la vicina sede che ospiterà gli alunni della scuola dell’infanzia fino a conclusione dei lavori; la somma serve quindi a finanziare questo spostamento temporanea, adeguando i locali interessati.

Altri 60 mila euro sono andati a implementare le somme per le manifestazioni estive: di questi 15 mila euro sono per Arena Derthona, mentre i restanti per integrare il cartellone di Estate d’Istanti e Not(t)e d’Incanti e la “notte bianca” prevista per inizio settembre. Infine 13.500 euro sono stati destinati al fondo previdenziale per gli agenti di Polizia Locale. Complessivamente la variazione ammonta a 203.500 euro ed è stata ratificata con i voti favorevoli della maggioranza e dei Consiglieri Bardone e Mattirolo, contrari i Consiglieri del Partito Democratico (erano assenti giustificati i Consiglieri Bianchi e G. Cuniolo).