Sabato 1 luglio alle ore 18,00 nelle sale espositive al secondo piano del Castello del Monferrato, si inaugurerà The Beatles. Favolosa epopea, mostra dedicata ai quattro di Liverpool realizzata in collaborazione con Botteghe Storiche, Confesercenti e Io Spendo a Casale.

La mostra presenterà un’ampia selezione di foto d’epoca, soprattutto del tour italiano, poste, libri, riviste e memorabilia che accompagneranno la discografia completa della celebre band inglese; non mancheranno anche oggetti più recenti dedicati all’immagine iconica del popolare gruppo rock.

“Una mostra che sicuramente sarà un’esperienza per i visitatori. – afferma l’Assessore Gigliola Fracchia – Sarà l’occasione per entrare in contatto con dei veri e propri ‘miti’ del costume e della musica internazionale grazie a un percorso espositivo che mostrerà una parte importante di un’’epoca… e per chi ha avuto la fortuna di vivere quegli anni, sarà un felice ritorno”.

All’inaugurazione è prevista la presenza di Gianfranco Raffaldi, noto musicista che fu al Velodromo Vigorelli di Milano, proprio in occasione del concerto dei Beatles.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 6 agosto, seguendo gli orari di apertura del Castello del Monferrato.