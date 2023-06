Nei giorni scorsi è stato avviato il cantiere per il restauro del monumento dedicato agli alpini realizzato da Carlo Pedenovi, situato tra piazza Ubertis e corso Garibaldi, dinnanzi al Palazzetto dello Sport. La proposta di un progetto per la riqualificazione dell’opera era stata avanzata tempo fa dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Alpini di Tortona e si sta concretizzando in accordo con la sezione del locale Club Alpino Italiano che proprio nel 2023 festeggia i 60 anni dalla fondazione.

I lavori, affidati allo studio di restauro “Gabba Antichità”, prevedono la pulitura ed alcuni trattamenti conservativi dell’opera; da segnalare anche il coinvolgimento di alcuni progetti di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ovvero l’ex alternanza scuola-lavoro) delle scuole tortonesi. CAI e ANA stanno collaborando con il Comune anche per la sistemazione dell’area verde, circostante per la quale è stata richiesta l’intitolazione all’artista Pedenovi.