Martedì 6 giugno sarà annunciato il vincitore della decima edizione del Premio Strega Giovani 2023; a comporre la giuria che decreterà il primo premio ci sono anche dieci studenti del Marconi.

Il Premio Strega Giovani, promosso dalla Fondazione Bellonci e da Strega Alberti Benevento, con il contributo della Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca, viene assegnato da una giuria formata da oltre mille studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado: a loro il delicato compito di leggere i dodici romanzi candidati al Premio Strega e decretarne il preferito. Il progetto si pone l’obiettivo di diffondere la narrativa italiana e contemporanea presso un pubblico di giovani adulti riconoscendone autonomia di giudizio; tra le duecentocinquanta scuole di tutta Italia che vi hanno aderito c’è anche il Marconi.

Coordinati dalla prof.ssa Luisa Bellone, dieci ragazze e ragazzi dell’Istituto tortonese, in qualità di giurati, hanno formato un gruppo di lettura e, dal mese di marzo, si sono approcciati alle dodici opere concorrenti. In questi due mesi si sono ritrovati settimanalmente a scuola per confrontarsi sulle loro letture, discuterne e votare in via telematica entro lo scorso 29 maggio la loro preferenza. Partecipare in qualità di giurato a un premio così importante come il Premio Strega non è cosa da tutti i giorni, ne è pienamente consapevole Serena Grupillo di 3AA che ha accolto con entusiasmo questa possibilità: “Amo leggere libri, non conoscevo il Premio Strega, ma ho colto subito questa opportunità, la reputo una stimolante esperienza formativa, ho avuto la possibilità di scoprire nuovi generi letterari, nuovi autori e di confrontarmi con altri studenti che avevano letto lo stesso libro”. Concorde anche la compagna di classe Ginevra Daffunchio, anche lei avida lettrice: “È stato un onore partecipare a un premio così prestigioso e avere la possibilità di conoscere autori e stili differenti; per me che sono timida esporre le mie idee al gruppo di lettura è stato un traguardo personale, non è stato facile redigere le recensioni dei romanzi, trovare le parole giuste, volevamo fare un buon lavoro perché sapevamo che i nostri scritti sarebbero arrivati nelle mani di una giuria competente, per fortuna siamo stati supportati dalla professoressa Bellone”.

Infatti, nel corso della cerimonia, verrà assegnato il Premio BPER Banca per la migliore recensione a uno dei libri in gara. In questo modo gli studenti vengono premiati per la loro attività di lettura e scrittura.