L’appuntamento con la natura è per venerdí 16 giugno 2023 all’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio (AL), dalle ore 21.00 alle 23.00.

Le guide dell’Associazione Naturalistica Codibugnolo guideranno i partecipanti in un’escursione notturna esplorativa per scoprire il magico mondo della natura di notte immersi nelle luci di insetti davvero speciali: le lucciole!

Quando la giornata cede suoni, rumori e luci al silenzio e buio della notte si assiste ad un vero e proprio cambio di ritmo della natura. Diverse sono le specie che vivono nella notte e adottano particolari e specifiche strategie di sopravvivenza. Si camminerà in sicurezza lungo facili sentieri, ascoltando i suoni della natura in questo particolare momento, scoprendo quali animali selvatici vivono all’interno dell’oasi naturalistica di Isola Sant’Antonio, con particolare attenzione al magico fenomeno che creano le lucciole nel bosco. Grazie a un’affascinante escursione nella natura e un laboratorio magico, patrocinata dal Comune di Isola Sant’Antonio e dall’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, si svelerà la vita segreta di questa area naturale protetta.

L’evento, adatto a persone dai 6 anni in su, è a numero chiuso. Nell’area non sono ammessi i cani. In caso di forte maltempo l’evento sarà annullato.

Prenotazione necessaria entro le ore 15.00 di giovedì 15 giugno 2023.

Difficoltà: il percorso si sviluppa su un tracciato sterrato di facile percorribilità.

Contributo:

Adulti: 10 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

Bambini fino a 14 anni: 10 € (contributo escursione ludica) + 10 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT). I bambini fino a 3 anni non pagano il contributo escursione.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe idonee a un’escursione in natura, repellente per insetti, una torcia e un vasetto di vetro (tipo Nutella) con tappo.

Le Guide forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull’equipaggiamento tecnico necessario e sui dispositivi di protezione individuale che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.

Per informazioni e prenotazioni:

Daniela Meisina 333 2648723 – Daniela Cattaneo

codibugnolo@hotmail.it – www.associazionecodibugnolo.it