Il 1° giugno, il personale della Polizia di Stato, ha incontrato i bambini della Scuola dell’infanzia di Tortona nell’ambito della Festa delle Sirene.

Un evento che ha avuto come teatro la scuola paritaria Sacro Cuore con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli al lavoro della Polizia di Stato e del personale di soccorso, presente con i propri mezzi, per comprendere l’importante funzione che esplicano per la tutela della collettività.

Alle forze dell’ordine e ai volontari sono andati anche i ringraziamenti del Sindaco della Città soprattutto per il lavoro svolto nel difficile periodo della pandemia. Non è mancato un momento dedicato allo sport tra passato e presente, con un ricordo delle imprese di Fausto Coppi e più recentemente al passaggio e arrivo della 11^ tappa del Giro d’Italia; dal ciclismo al basket, un’altra eccellenza del territorio, grazie ai successi della Bertram Derthona Basket; l’attualità sportiva che vede la Polizia di Stato alessandrina in prima linea nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il personale della Polizia Stradale, presente con due moto e un autoveicolo, ha illustrato ai bambini i propri compiti facendo riferimento al progetto Bici in città sottolineando l’importanza dell’utilizzo del casco e dei sistemi di ritenuta fornendo anche brochure da completare e colorare per imparare divertendosi. Quale miglior modo per avvicinare le future generazioni di adulti al rispetto della legalità e collaborare con insegnanti e famiglie nel instillare un forte senso civico?