Da giovedì 29 giugno a sabato 1 luglio 2023, dalle ore 21:00, sarà la Piazza del Duomo (Piazza Giovanni XXIII) a ospitare le tre conferenze-spettacolo serali, per raccontare la storia dei Templari, cavalieri in cerca di santità, che ancora oggi affascinano milioni di persone in tutto il Mondo.

Introdotta da Gian Piero Alloisio e da Simonetta Cerrini, ogni conferenza spettacolo avrà come ospiti relatori di chiara fama, italiani o stranieri, storici esperti di storia locale, attori e cantanti professionisti, rievocatori storici italiani e stranieri, realtà artistiche legate al territorio, unendo, in un unico copione, relazioni scientifiche, canzoni, monologhi, video, brani strumentali, letture, rievocazioni storiche.

IL FESTIVAL SI CONCLUDE domenica 2 luglio

L’evento conclusivo del Festival si terrà presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista nel Quartiere Cristo, con interventi di storici e di artisti, a partire dalle ore 17:00.

I TEMI

Giovedì 29 giugno: La prima “crociata” e l’attesa apocalittica

Venerdì 30 giugno: L’Apocalisse nella biblioteca dei Templari

Sabato 1° luglio: I Templari nell’Apocalisse

Domenica 2 luglio: Gerusalemme: la Città degli Ultimi Tempi

LE CONFERENZE giovedì 29 giugno, venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio

L’Associazione Cultura e Sviluppo ospiterà tre conferenze pomeridiane giovedì 29 giugno, venerdì 30 giugno e domenica 1 luglio, sempre con firma copie alle ore 16:30 e inizio alle ore 17:00

Parteciperanno Franco Cardini, Simonetta Cerrini, Antonio Musarra e Baudouin Van den Abeele.

Con interventi in video di Alessandro Barbero, Gian Luca Potestà e André Vauchez.

Saranno presentati i libri:

Storia dei Templari in otto oggetti, Utet 2019, di Franco Cardini e Simonetta Cerrini (29 giugno);

Sulle orme del sacro, i santuari dell’Europa occidentale IV-XVI secolo, Laterza 2023, di André Vauchez, (30 giugno);

Urbano II e l’Italia delle città, Il Mulino 2023, di Antonio Musarra (1 luglio).

Saranno illustrati aspetti della storia medievale di Alessandria e del Piemonte, tra cui la figura di San Bruno di Segni da Solero (†1123), presente al famoso appello di Clermont del 1095 da cui nacque la cosiddetta Prima Crociata e autore di un Commento all’Apocalisse.

In caso di maltempo, le conferenze-spettacolo serali si terranno presso la tensostruttura dell’adiacente Palazzo Cuttica.

Il Festival è prodotto da ATID diretta da Gian Piero Alloisio con la compartecipazione della Città di Alessandria, in collaborazione con Alexala, CulturAle – ASM Costruire Insieme, l’associazione Cultura e Sviluppo e ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il Festival è presente inoltre sulle pagine Facebook e Instagram: @festivaldeitemplari