In questi giorni a Tortona stanno arrivando le nuove bollette per raccolta dei Rifiuti, servizio quest’ultimo svolto da Gestione Ambiente e molti tortonesi si sono visti recapitare bollette più alte rispetto allo scorso anno. Alcuni hanno deciso di manifestare pubblicamente le loro lamentele sui Social.

“Che bello – scrive una Tortonese – oggi è arrivata la Tari per il 2023 e siccome con la raccolta differenziata si risparmia nell’acconto ci sono già 5 euro di aumento rispetto allo scorso anno. Complimenti alla faccia del risparmio. Oltre a sbatterti di più nella divisione dei rifiuti si paga anche il supplemento.”

“Io – aggiunge un’altra tortonese – pagherò 23 euro in più. Non ho parole adeguate per esprimermi educatamente in questa circostanza.”

Sono soltanto due delle diverse lamentele di alcuni tortonesi a cui si aggiungono altre segnalazioni giunte in Redazione da parte di utenti arrabbiati che si lamentano perché oltre a pagare di più dello scorso anno, sono costretti a tenersi tra le mura domestiche i rifiuti umidi per giorni (la raccolta dell’umido viene effettuata soltanto due volte la settimana come anche riportato anche sui calendari ufficiali delle varie zona pubblicati sul sito di Gestione Ambiente) e con questo caldo non è certo il massimo.