Concerti, cabaret, jazz, teatro, burattini… E’ ampio il cartellone di eventi culturali e di intrattenimento che accompagnerà i cittadini Tortonesi, ma non solo, nell’estate 2023 che, come negli ultimi anni, l’Amministrazione Comunale ha voluto per animare la Città nei mesi estivi. Quest’anno l’Amministrazione ha ritenuto di qualificare ulteriormente la rassegna con alcuni importanti eventi che hanno ampliato la tradizionale “Estate d’Istanti” con “Not(t)e d’Incanti”. Il Cortile Chiostro dell’Annunziata, ancora una volta, sarà il cuore pulsante delle varie iniziative. Sul palco si alterneranno gruppi musicali e cantanti solisti oltre che insoliti duo, si potrà ascoltare musica jazz, pop, rock e classica, si vivranno momenti esilaranti con cabarettisti, si incontreranno i protagonisti della musica dei “mitici” anni ’80 e le loro canzoni, si potrà assistere a spettacoli teatrali, incontri e molto altro.

Entrando nel vivo del programma è doveroso segnalare i consueti appuntamenti con Arena Derthona e la musica jazz, oltre che con Attraverso Festival rassegna diffusa nel basso Piemonte, a cui Tortona aderisce da alcuni anni.

Arena quest’anno propone due serate: Sergio Cammariere il 22 e Nino Buonocore il 29 giugno con i rispettivi gruppi. Attraverso Festival ha in serbo una vera “chicca”: la nuova coppia del jazz italiano Rita Marcotulli e Paolo Fresu che si esibiranno a Tortona, unica data piemontese, il 20 luglio; il giorno successivo sarà la volta del grande comico napoletano Giobbe Covatta, mentre il 7 settembre il palco sarà calcato da Carlo Lucarelli.

Anche quest’anno ci sarà una serata di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali molto particolare, tutta al femminile, con le LadieSoprano e l’ensamble Le Muse dirette da Andrea Albertini con il concerto “InCanto” un repertorio trasversale che tocca brani di musica lirica, leggera e napoletana conosciuti in tutto il mondo (7 luglio) e il Festival delle Valli dello Scrivia sempre frutto del lavoro della Coltelleria Einstein (28 luglio), oltre che due spettacoli della rassegna “Baracche di luglio”, organizzata e proposta dall’Associazione “Peppino Sarina”. Ma le proposte sono molte di più. Nel circuito “Not(t)e d’Incanti” si segnalano in particolare, per il grande jazz, Matteo Mancuso Trio (il 17 o il 18 luglio), poi Vittorio Brumotti show oltre a The Twins & Martinelli il 2 settembre, e Gazebo & P.Lions il 1’ luglio, daranno vita a due serate di revival anni ’80; Sergio Muniz con la sua band e la sua musica spagnola, due serate di cabaret con Scintilla (a cura dell’AVIS) e Fabrizio Casalino.

E poi: i Begger’s Farm e il loro “Rocklassic – da Bach ai Beatles”; la serata dedicata al mito della musica italiana “Io sono Mina” proposta dalla Sonic Factory… e altre sorprese che saranno svelate nei prossimi giorni.

“Invitiamo tutti a visitare la pagina dedicata sul sito vivitortona.it – dice il Sindaco Federico Chiodi – ed a seguirci su Facebook per gli aggiornamenti, qualche integrazione ancora in definizione e per le descrizioni dettagliate. Un grande ringraziamento va rivolto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria il cui sostegno economico è stato fondamentale per la realizzazione del cartellone, a cui si sono aggiunte le gradite sponsorizzazioni delle ditte Katoen Natie e ALPLA, aziende tortonesi sempre molto presenti ed attente al territorio.”