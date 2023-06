La massima attenzione verrà riservata, il venerdì 16 giugno in piazza Garibaldi, alla sosta della quarta tappa della “41° Rievocazione Storica 1000 MIGLIA”, con auto che alle ore 13,oo giungeranno al ritmo di tre ogni minuto e dopo una sosta di 45 minuti proseguiranno la corsa con arrivo di tappa a Milano; la partenza dell’ultima autovettura iscritta è prevista intorno alle ore 16,oo.

L’invito che la Città di Alessandria rivolge ad appassionati degli sport motoristici e comunque ai turisti attratti dall’eccezionale evento è di soffermarsi anche sulle altre offerte culturali allestite a poca distanza dal luogo deputato, a cominciare proprio dai gazebo di ACI Automobile Club Alessandria, Scuderia Ferrari Club Alessandria, Veteran Car Club Pietro Bordino che troveranno spazio in un angolo di piazza Garibaldi accanto agli spazi promozionali delle ditte che sostengono l’evento ovvero Antonella Dolci, F.lli Garrone Caffè Boasi, Fondazione Slala, Lombardi Metal Recycling e Riccoboni Holding.

Nella vicina piazza Marconi è ancora allestita la mostra “100 anni di profumo. Alessandria, la culla del profumo d’Italia” con cui si è inteso festeggiare i 100 anni di Felce Azzurra della Paglieri, che prodotti per il benessere della persona dal 1876: sono grandi striscioni con immagini che legano la storia della famiglia di imprenditori con alcuni luoghi simbolo della città; iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Alessandria e ASM Costruire Insieme.

A pochi passi, circa 300 metri,all’incrocio fra via Cavour e corso Cento Canni, proprio all’inizio del percorso di ingresso della auto della 1000Miglia, sarà aperto con orario continuato dalle ore 10,oo alle ore 19,oo il Borsalino Museum, nel nuovo allestimento inaugurato lo scorso 4 aprile e che da allora ha ricevuto migliaia di visitatori, i quali hanno apprezzato oltre alla ricca esposizione di cappelli anche i supporti multimediali, con filmati e immagini d’epoca, che narrano la storia di un marchio di moda fra i più famosi al mondo ed il suo rapporto con la Città di Alessandria.

Apertura con orario continuato dalle ore 10,oo alle 19,oo anche per la mostra “Gabriele Basilico/Ritorni A Beirut_ Back To Beirut”, allestita nelle Sale d’Arte di via Machiavelli 13 che distano circa 800 metri, voluta dalla Città di Alessandria, organizzata dall’Azienda ASM Costruire Insieme, in collaborazione con Giovanna Calvenzi dell’Archivio Gabriele Basilico e Christian Caujolle, direttore artistico, senza dimenticare la collaborazione di Alexala, Agenzia turistica locale della Provincia di Alessandria, dell’Ordine degli Architetti e della Fondazione SLALA. Il percorso espositivo è costituito dalle quattro missioni fotografiche a Beirut che Gabriele Basilico fece nel 1991, 2003, 2008 e 2011; in tutto una trentina di immagini che testimoniano la relazione profonda e appassionata che ha legato Basilico alla città libanese, diventata anche uno dei cardini centrali del suo impegno con la fotografia.

Nelle Sale d’Arte sono collocate anche “Le Stanze di Artù”, ciclo di affreschi commissionati alla fine del XIV secolo da Andreino Trotti, condottiero e membro di un’importante famiglia alessandrina, per festeggiare la vittoria ottenuta nel 1391, al fianco di Gian Galeazzo Visconti, contro le truppe francesi; gli affreschi si situano successivamente a questa data e prima del 1402, e sono uno dei più antichi esempi di “camera Lanzaloti” (in epoca medievale, le sale decorate con tali soggetti) che si sia conservato ai nostri giorni e testimonia il notevole successo riscosso dall’iconografia arturiana in quel periodo (fonte letteraria degli affreschi il romanzo “Lancelot du Lac“).

Inaugurazione alle ore 11,oo al CineTeatro Alessandrino in via Cavour della mostra fotografica “Ritratti di cinema. La sala, il lavoro, il pubblico”, con successiva apertura dalle 19.30 alle 22.oo, con Ingresso gratuito; si tratta di un progetto nato per ritrarre le comunità cinematografiche e coloro che continuano a vivere e promuovere la settima arte nelle sale piemontesi, ideata e curata da Alessandro Gaido, con le fotografie di Diego Dominici che in 54 scatti di diversi formati mostrano 35 cinema in attività nelle province del Piemonte.