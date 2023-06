Si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo del Presidente Silvio Berlusconi, di Adriana Fiore (Consigliere Comunale dal 1995 al 1999) e Renato Lizzi (candidato nella lista 20 X Novi alle ultime elezioni comunali), recentemente scomparsi, il primo Consiglio Comunale che si è tenuto ieri sera presso il Museo dei Campionissimi.

All’inizio la seduta è stata presieduta da Luca Patelli,in quantoConsigliere anziano (che ha ottenuto la maggior cifra individuale), e sono state verificate le condizioni di eleggibilità e incompatibilità dei componenti dell’Assemblea. Successivamente si è proceduto alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari Lucia Zippo e Stefano Gabriele con, rispettivamente, Paolo Coscia e Alessandro Reale (quest’ultimo dopo la rinuncia di Rosa Carbone). L’Assemblea risulta composta da otto gruppi consiliari.

Democratici per Novi: Patelli Luca (capogruppo), Gugliermero Patrizia Maria, Gobbato Marco, Lolaico Alfredo, Bosio Enrica, Vignoli Andrea, Cattaneo Enrica

Verdi e Sinistra:Di Bella Alessandra Maria Catena(capogruppo)

La Novi che amiamo: Mantero Teresa (capogruppo)

Venti x Novi: Reale Alessandro Fiorenzo (capogruppo)

Forza Italia Berlusconi per Novi Ligure: Porta Maria Rosa (capogruppo), Poletto Oscar

Lega – Lavoriamo per Novi: Perocchio Giacomo (capogruppo), Dolcino Giuseppe

Fratelli d’Italia: Bertoli Marco (capogruppo)

Movimento 5 Stelle: Coscia Paolo (capogruppo).

Si è poi proceduto all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale. L’esito della votazione, per alzata di mano, ha conferito la carica a Teresa Mantero che ha ottenuto 12 voti favorevoli e 5 astensioni. Ai voti della maggioranza si sono uniti anche quelli di Marco Bertoli e Paolo Coscia. Vice Presidente è stato eletto Alessandro Reale con la stessa votazione.

La neo Presidente ha ringraziato i cittadini novesi e i Consiglieri per la fiducia e ha assicurato che svolgerà il suo ruolo in modo imparziale cercando sempre di favorire un dibattito ampio e costruttivo tra le forze politiche.

Subito dopo il Sindaco ha recitato la tradizionale formula di giuramento e ha presentato la squadra di governo che lo affiancherà nel mandato.

All’inizio del suo intervento Muliere ha preso atto con soddisfazione della notizia relativa all’assoluzione dell’ex Sindaco Gian Paolo Cabella nel processo relativo al fallimento Atm e ha nuovamente ringraziato il Commissario Straordinario Paolo Ponta per il lavoro svolto con attenzione e passione. Inoltre, ha ringraziato e augurato buon lavoro a tutti i Consiglieri, complimentandosi in particolare con Marco Bertoli per l’inizio della sua settima consigliatura consecutiva e con Maria Rosa Porta, avversaria leale in campagna elettorale. «Sarò il Sindaco di tutti i novesi – ha sottolineato Muliere – non solo di quelli che mi hanno votato. Il mio unico interesse è di lasciare una città migliore quando terminerò il mio mandato. Nella prossima seduta discuteremo il programma amministrativo, da quel momento si misurerà la nostra azione nell’affrontare e risolvere i problemi della comunità novese».

Nel corso della riunione è stata eletta anche la Commissione Elettorale Comunale che risulta così composta: membri effettivi sono i Consiglieri Dolcino, Lolaico e Patelli; membri supplenti i Consiglieri Poletto, Gobbato e Cattaneo.