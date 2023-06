La rassegna “Movie Tellers – La carovana del cinema”, ideata e realizzata dall’Associazione Piemonte Movie che mette in relazione le sale cinematografiche locali e il pubblico con film legati al territorio, dopo il passaggio dello scorso 15 giugno, farà di nuovo tappa in Alessandria il prossimo giovedì 29 giugno al cinema Kristalli in via Parini/piazza Ceriana con un programma che prevede alcune proiezioni dalle ore 18,oo e una seconda parte dalle ore 20,45 con intervallo a cura di Slow Food che proporrà una degustazione di prodotti del territorio (ingresso a 8 euro, ridotto a 5 euro).

Il programma della serata prevede la proiezione del cortometraggio “Angel Incio presenta Nuestro Señor” di Jacopo Ficulle (vincitore del Premio Doc Short al 22° Glocal Film Festival), dove un affabile ex giornalista radiofonico peruviano parla di globalizzazione, terrorismo e migrazioni, e prima della pausa “Il ciliegio di Rinaldo” dell’alessandrino Alessandro Azzarrito,dove un anziano contadino difende il luogo dove ha sempre vissuto, il Monferrato, dove tra l’altro ha sede la casa di produzione Papavero Film (Rosignano Monferrato) e mantiene la sua posizione anche di fronte alla malattia (sostenuto da Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund è Premio per il Miglior Documentario del 22° Glocal Film Festival)

Dopo la pausa, le proiezioni riprenderanno con il documentario “La fabbrica del Villaggio” prodotto dall’Associazione Piemonte Movie e vincitore a Roma della prima edizione del Premio Film Impresa – Area documentari; nato dalle voci di cittadini e operai della Riv-SKF di Villar Perosa, testimoni e protagonisti del mutare nel tempo del paese a 40 km da Torino, il documentario è parte di un più ampio progetto dedicato alla riscoperta della memoria storica locale; a cura di Paolo Casalis, Alessandro Gaido e Stefano Scarafia: frutto dell’omonimo progetto di promozione territoriale sostenuto dalla Fondazione Time2 e curato dall’Associazione Piemonte Movie.

Concluderà la serata la recente opera di Umberto Spinazzola, regista torinese da sempre alla guida di Master Chef Italia che firma “Non morirò di fame”, lungometraggio girato a Torino e interpretato da un altro personaggio molto noto della scena regionale, Michele Di Mauro;

“Movie Tellers – La carovana del cinema” quest’anno ha messo in cantiere 140 proiezioni, dal 31 maggio al 30 giugno: 4 lungometraggi, 4 documentari, 4 cortometraggi e 1 proiezione speciale che stanno coinvolgendo 21 città nelle 8 province, in una rassegna composta da 28 appuntamenti.

“Oggi più che mai dobbiamo essere al fianco degli esercenti per tenere vive e rilanciare le attività delle sale cinematografiche piemontesi, veri e propri presìdi culturali sui territori dove operano” afferma Alessandro Gaido, curatore del progetto Movie Tellers, “Grazie al bando regionale per la valorizzazione delle sale ci è data l’opportunità di riproporre alcuni progetti rodati prima del blocco pandemico. Ripartiamo da lì. Consapevoli che anche per le sale cinematografiche nulla è più come prima; ma convinti che il cinema di qualità, e l’intera filiera produttiva piemontese, non possano fare a meno delle comunità di spettatori che si riuniscono intorno a quel fascio di luce, che tanto continua ad affascinare e a far sognare le persone”.

L’esperienza della sala si accende è ben rappresentata dalla mostra fotografica “Ritratti di cinema. La sala, il lavoro, il pubblico”allestita nel Cinema Teatro Alessandrino (aperta tutti i giorni dalle 19.30 alle 22.00 sino al 30 giugno, con ingresso gratuito): la giornata inaugurale, lo scorso 16 giugno, è stata l’occasione in cui Alessandro Gaido, curatore, e Diego Dominici; autore dei 54 scatti di diversi formati che mostrano 35 cinema in Piemonte, per incontrare sia il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, sia l’Assessore Regionale alla Cultura e Turismo Vittoria Poggio.

Presente anche Davide Bracco di Film Commission Torino Piemonte, istituzione che sostiene l’attività cinematografica, non solo questi eventi, unitamente a Museo Nazionale del Cinema, TorinoFilmLab, Torino Film Festival, senza dimenticare Agis-Anec Piemonte e Valle d’Aosta e, in questo caso, Slow Food, presente fin dalla prima edizione del festival con le condotte e i presìdi dei prodotti locali, coniugando così eccellenze cinematografiche ed enogastronomiche piemontesi.

Attualmente sono in corso le selezioni della seconda edizione di Piemonte Factory, il Film LabContest di Piemonte Movie rivolto a filmmaker under 30 di cui alcuni saranno coinvolti in un iter formativo e produttivo guidati da tutor esperti, che vedrà la realizzazione di otto cortometraggi, ognuno girato in ciascuna delle province piemontesi, quindi anche in Alessandria probabilmente nel mese di luglio, avendo come obiettivo quello di essere proiettati al prossimo Torino Film Festival.