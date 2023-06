Dal 27 giugno via agli eventi estivi con Trek&Yoga e i concerti di Piano Arentino. Tra le novità la collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo

Il Comune di Diano Arentino lancia una nuova stagione di eventi estivi tra natura, benessere e cultura. Proseguiranno infatti i trekking gratuiti, abbinati per l’estate allo yoga con un piccolo momento conviviale, ma anche i grandi concerti tra musica classica e sonorità jazz, frutto della nuova collaborazione con il Festival di Musica da Camera di Cervo.

I percorsi trekking sfrutteranno la recente riqualificazione dei sentieri effettuata dal Comune nell’ottica di recuperare per fini escursionistici e turistici oltre dieci chilometri di tracciati. «I lavori del progetto GAL tra cui il ripristino di sentieri e mulattiere e l’inserimento di segnaletica apposita ci hanno permesso di lanciare fin dallo scorso inverno iniziative gratuite di trekking alla scoperta del territorio – ricorda il sindaco di Diano Arentino Paolo Sciandino – la rete escursionistica che caratterizza il nostro entroterra è per noi un viatico importante per offrire ai turisti la possibilità di esplorare e conoscere le bellezze naturali e culturali della zona di Diano Arentino, tra habitat unici, paesaggi straordinari e testimonianze storiche».

“Trek & yoga” partirà con la prima uscita martedì 27 giugno e prevede, fino a settembre, sei percorsi gratuiti ad anello che si concluderanno tutti con una sessione yoga nella natura e con un aperitivo in aziende agricole o attività ristorative del territorio. La prima uscita del 27 giugno sarà una camminata breve, ma di grande fascino, che ripercorre strade di campagna e pinete immerse nella macchia mediterranea. L’escursione partirà dal campo sportivo di Diano Arentino risalendo alla borgata Ascheri, per poi sostare in prossimità della Chiesa campestre di San Carlo e proseguire verso il Passo Grillarine, spartiacque con la vallata del torrente Impero. Si arriverà poi all’Azienda Agricola Beronà, dove si svolgerà una rigenerante sessione di yoga con l’istruttrice Raquel Macedo, dello studio Diano Yoga di Diano Marina e, per chi lo desidera, un aperitivo degustando le specialità dell’azienda (costo 10,00 euro). Si tornerà al punto di partenza dopo il tramonto (si consiglia luce frontale). La partenza è prevista alle ore 17.00 al parcheggio a lato del centro sociale Aldo Trucco (via IV Novembre), il percorso sarà di circa 7 km, con un dislivello di 150 m circa, per una durata di 4 ore e difficoltà E: fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche con adeguato equipaggiamento. Iscrizione obbligatoria entro le ore 19.00 di lunedì 26 giugno: info e iscrizioni GAE Davide Fornaro +39 340 2440972. Alla data del 27 giugno seguiranno 11 e 25 luglio, 8 e 22 agosto, 5 settembre.

Spazio anche a serate di musica nell’estate del borgo, con il ritorno di “Piano Arentino”, rassegna che prenderà il via il 28 luglio con il giovane pianista imperiese Gabriele Sertorio, classe 1997 con numerosi riconoscimenti alle spalle e una carriera in ascesa, e proseguirà in chiave jazz il 7 agosto con Sebi Burgio, pianista siciliano classe 1989, uno dei musicisti più richiesti nel panorama musicale italiano con oltre 30 incisioni all’attivo e numerosissime collaborazioni.

Altri due saranno gli appuntamenti musicali dell’estate di Arentino: “Oltre… Piano Arentino” inaugura infatti una collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo per due date. Il 3 agosto la chiesa di San Michele, in frazione Borello, ospiterà un concerto parte della residenza artistica di Steven Isserlis e IMS Prussia Cove per “Cervo Festival welcomes IMS Prussia Cove. A celebration of Sandor Vegh’s musical heritage”. Il concerto avrà al centro la prestigiosa istituzione britannica fondata dal violinista ungherese Sándor Végh e coinvolgerà Steven Isserlis, tra i più importanti violoncellisti del panorama internazionale, e un team di giovani artisti formati all’interno delle attività di IMS Prussia Cove. Il 30 agosto sempre lo scenario della chiesa di San Michele accoglierà invece il noto pianista Andrea Bacchetti.

Entrambi gli appuntamenti rientrano nel calendario del Festival internazionale di Musica da Camera di Cervo e vantano il sostegno dell’Unione europea – Next generation Eu – nell’ambito del bando Pnrr “Attrattività dei Borghi”. “Cultura Open Hub”, il progetto finanziato dal Pnrr che vede collaborare Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi, sta sviluppando infatti una serie di progettualità legate alla rigenerazione culturale, sociale ed economica di borghi grazie a un piano condiviso di valorizzazione ma anche a una promozione culturale unitaria tra le realtà coinvolte.

«Prosegue anche per l’estate 2023 la proposta culturale e artistica di Diano Arentino – spiega a tal proposito il sindaco Paolo Sciandino – con una formula che lo scorso anno ci ha fatto registrare ottimi risultati e partecipazione di pubblico. Grazie inoltre alla collaborazione con Cervo per “Cultura Open Hub”, saranno ospiti ad Arentino artisti internazionali di grande valore. È il primo passo di un percorso che ci porterà a sviluppare sul territorio una rete in chiave culturale e turistica con l’obiettivo di allargare e integrare sempre più l’offerta per chi arriva a scoprire i nostri borghi».

La partecipazione a “Trek&Yoga” è gratuita, così come l’accesso a tutti i concerti di “Piano Arentino” e “Oltre… Piano Arentino”. Maggiori informazioni sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Diano Arentino o al numero 3358742775.