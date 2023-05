Giovedì 4 maggio, alle 17.00, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Martiri della Benedicta” di Via San Rocco 1 a Serravalle Scrivia, si terrà l’incontro dal titolo “Le mie armi: gli scarponcini e la bici”, storia e storie delle staffette partigiane.

Relatori: Prof. Ennio Morgavi, Vice Presidente UNIDuevalli Borbera e Scrivia; Prof.ssa Graziella Gaballo, Presidente sezione ANPI di Novi Ligure.

L’incontro è promosso dalla Consulta per le Pari Opportunità di Serravalle Scrivia insieme alle sezioni ANPI di Serravalle, Arquata e Novi Ligure; da UNIDuevalli Borbera e Scrivia, da Associazione Amici dell’Arte con la Collaborazione dell’Istituto Comprensivo Martiri della Benedicta e del Comune di Serravalle Scrivia.

La cittadinanza è gentilmente invitata.

“Le donne hanno svolto un ruolo fondamentale nella lotta di Resistenza perché hanno rappresentato la volontà di riscatto più generale dell’universo femminile che rivendicava anche la propria necessità di emancipazione. – così Elio Pollero, presidente di Anpi Serravalle Stazzano– Per questo abbiamo scelto di approfondire e focalizzare il tema delle staffette partigiane. Un’esperienza epocale per le donne costrette dal regime fascista alla subordinazione, che si sbarazzano dello stereotipo di accessorio della maschile virilità e scelgono un protagonismo non violento, rivoluzionario sul quale baseranno il loro crescente primato nelle società moderne”.