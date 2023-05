Martedì 16 maggio alle ore 18, nell’ambito della rassegna “Viaggiamo con i libri” e in occasione della tappa tortonese del Giro d’Italia 2023, la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” organizza la presentazione del libro “il Paradiso delle biciclette – Di angeli, biciclette e strade celestiali” di Giovanni Casalegno. Sarà presente l’autore che dialogherà con Pietro Cordelli dell’Associazione “Colli di Coppi” ASD.

Quando muoiono le biciclette vanno in paradiso o all’inferno? Se lo chiede la bici protagonista che, come un Dante con telaio e pedivella, si ritrova a pedalare nell’Empireo imbattendosi in sue simili di tutti i tipi e trascorsi. Errando per le strade celestiali, incontrerà storie struggenti ed eroiche, bici testimoni di sofferenze e conquiste, che hanno avuto in sella donne, uomini e artisti eccezionali, che hanno condiviso fatiche e sogni, desideri e sconfitte. Giovanni Casalegno scrive un libro originale e creativo, una raccolta di venti storie avventurose che vedono protagoniste bici da corsa, da bambino, elettriche, gravel, biciclette partigiane, rubate, ricomposte, artistiche e immaginate…

Giovanni Casalegno, originario di Moncucco Torinese, insegnante di lettere, ha curato un’edizione delle Carte Parlanti di Pietro Aretino (Sellerio, 1992) e due antologie per Einaudi: “Nella tua carne. Racconti erotici” (2009) e “Storie di libri. Amati, misteriosi, maledetti” (2011). Ha pubblicato cinque romanzi, una trentina di racconti e due libri d’ambito letterario-gastronomico. È coautore di fortunati dizionari: “Dizionario storico del lessico erotico italiano” (con V. Boggione, 1999), “Scrostati gaggio. Dizionario storico dei linguaggi giovanili” (con R. Ambrogio, 2004), “Brutti, fessi e cattivi. Lessico della maldicenza” (con G. Goffi, 2005). Collabora con Rizzoli Education occupandosi di didattica della storia e della letteratura.