Le ragazze e i ragazzi dell’AIAS di Novi invitano allo spettacolo “Dormono sulla collina” liberamente ispirato alla “Antologia di Spoon river” di Edgard Lee Masters, il testo poetico ripreso da Fabrizio De Andrè nel suo album “Non al denaro non all’amore né al cielo”. Ingresso ad offerta.

La rappresentazione, che avrà luogo sabato 27 maggio alle ore 21 al Centro fieristico Dolci Terre, porta sulle scene un anno di lavoro per l’adattamento (curato da Alberto Basaluzzo, che è anche regista dello spettacolo), la realizzazione delle coreografie e soprattutto per le prove degli attori dilettanti, che tanto impegno hanno dedicato a questa attività.

Con l’assistenza e la guida dell’aiuto regista Stefania Ferrari, i giovani si sono incontrati regolarmente ogni settimana per alcuni mesi ed ora sono ansiosi di proporre al pubblico il risultato dei loro sforzi.

L’AIAS Novi è un’APS (Associazione di promozione sociale) nella quale giovani con disabilità, i loro familiari e un gruppo di volontari si sono organizzati per svolgere attività ricreative, ma anche per sensibilizzare la popolazione e per migliorare la propria situazione. Negli ultimi anni, hanno rivolto particolare attenzione al tema del “dopo di noi” e della possibilità di trovare soluzioni che consentano di condurre una vita autonoma in un ambiente idoneo e con i necessari supporti tecnici e professionali.

Recentemente l’associazione, che conta oltre cinquanta soci, ha rinnovato il proprio direttivo, confermando alla presidenza Pinuccia Valdenassi. Vicepresidente è stata eletta Marcella Caruso, mentre Simone Labate è stato confermato tesoriere e segretario.

Lo spettacolo sarà accompagnato dalle canzoni di Fabrizio De Andrè, con il complesso musicale DOC ACUSTIC BAND.

La città di Novi Ligure ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa, che è stata realizzata con il supporto del CSVA – centro servizi volontariato Asti e Alessandria.