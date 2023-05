In Val Borbera l’oro dei boschi non spunta solo in autunno. Parliamo del tartufo, e in questo caso del tartufo nero estivo, eccellenza del territorio e protagonista di un bel weekend di festa, il weekend di Paradiso Val Borbera. Pranzi e cene con prodotti del territorio e grattate di tartufo nero, degustazioni, laboratori, abbinamenti con i vini locali e molto altro. Sabato 20 e domenica 21 maggio il tartufo nero è assoluto protagonista dei paesi della Val Borbera, con decine di appuntamenti dedicati ai buongustai e agli appassionati.

Un appuntamento organizzato da Paradiso Val Borbera, un gruppo di lavoro che mette insieme produttori agricoli, albergatori, ristoratori e attività del territorio per promuovere e narrare queste zone e le loro eccellenze.

Prima fra tutte, in quest’edizione speciale, il tartufo estivo, ma anche molto altro, in un appuntamento conviviale fatto di momenti bellissimi all’aperto, come il tour in ebike alla ricerca di tartufo, zafferano, fagiolane e formaggi di capra tra le aziende agricole nel territorio.

O come il concerto del quartetto d’archi Colorado Movie Quartet al tramonto, , sul sagrato della Chiesa di Figino, con una delle più suggestive viste sulla valle e un aperitivo composto da tartufo, bevande e altri prodotti capaci di raccontare il territorio.

Perché le materie prime della Val Borbera, insieme a chi le lavora, sono fonti di grandi storie. Come quella del gin Borbèa, nato a Rovello, frazione del comune di Mongiardino, con una ricetta in cui si ritrovano i sapori e gli aromi di questi boschi.

O come il Muetto, prima varietà di uva locale esclusivamente della Val Borbera, che rischiava di essere abbandonata e che invece è stata recuperata (quest’anno sono uscite le prime bottiglie) grazie a un crowdfounding promosso proprio dall’Associazione Paradiso.

Ecco quindi qui di seguito il programma di questa due giorni che si fa bellissimo racconto del territorio:

SABATO 20 MAGGIO

PRANZO E CENA con prodotti di valle e tartufo nero

Dove: Fiorile, Belvedere, Merlina, Ristoro Brabàn, Il Patio

LABORATORIO “Trame bizzarre” – L’arazzo contemporaneo e la Fiber Art

Hilo tessitura artigianale incontra Roberta Chioni, pioniera della Fiber Art italiana, espositrice e curatrice di diverse mostre legate all’arte tessile contemporanea in Italia ed Europa.

Un workshop nel quale si approfondiranno le principali tecniche dell’arazzo contemporaneo.

Laboratorio aperto sia a chi si avvicina per la prima volta mondo della tessitura, sia chi possiede già nozioni in ambito tessile.

Orario: 9.30 /17.30

Dove: Torre di Figino 9

Costo: 80 euro (pranzo, coffe break e materiali compresi)

Contatti e iscrizioni: hilo.tessiturartigianale@gmail.com // 3465057552

VISITA e DEGUSTAZIONE di vini e tartufo nero

Orario: 10.30

Dove: Az. Agr. Nebraie

Costo: 15 euro

LABORATORIO “Dal fiore al vasetto” – Lab + degustazione miele con tartufo

Stefania e Gabriele sono contadini che producono miele e ortaggi in maniera naturale.

Visiterete il loro laboratorio per osservare e apprendere il processo che porta fino al vasetto. Ascolterete la loro storia e le principali nozioni sulla vita, le abitudini delle api e la filiera del miele. Infine degusterete il loro prodotti accompagnati dall’immancabile tartufo nero.

Partecipanti: massimo 9

Orario: 15.00/18.30

Dove: Az. Agr. Le Braide, Roccaforte Ligure via capoluogo 44 (in auto lasciare la macchina dal municipio e salire a piedi)

Prezzo: 15 euro

Contatti e prenotazioni: lebraide63@gmail.com

VISITA e DEGUSTAZIONE di vini e tartufo

Orario 15.30

Orario 15.30

Dove Cascina Barbàn

Costo: 15 euro

Costo: 15 euro

CERCA del TARTUFO con CENA a base di tartufo nero

Un’esperienza unica e completa che mette al centro una delle eccellenze di questo territorio: guidati da un cercatore di tartufi professionista e dai sui cani, potrete vivere e approfondire l’attività della ricerca immersi nella natura della Val Borbera. Al termine, il gruppo si sposterà al ristorante Il Fiorile, nel quale potrà degustare un intero menù a base di tartufo nero.

Orario: h 17.30 per la cerca e 19.30 per la cena

Dove: Borghetto Borbera per la cerca e Il Fiorile per la cena

Costo 70 euro (cerca + cena)

Contatti e prenotazioni: info@ilfiorile.com // 0143697303

CONCERTO dei Colorado Movie Quartet e aperitivo di Valle

All’orario del tramonto, sul sagrato della Chiesa di Figino, con una delle più suggestive viste sulla valle, potrete assistere alla performance live di un quartetto d’archi composto da musicisti di respiro internazionale, attivi in orchestre e produzioni prestigiose come l’Orchestra Sinfonica della RAI.

Due violi, una viola e un violoncello che proporranno versioni originali delle più conosciute melodie dal mondo del cinema: Ennio Morricone, Nino Rota, Hary Mancini e Hans Zimmer per citarne alcuni.

Al termine del concerto gli spettatori potranno degustare un aperitivo composto da tartufo, bevande e altri prodotti capaci di raccontare il territorio.

Orario: 18.30

Dove: Piazza della Chiesa di Figino

Costo: Concerto ad entrata gratuita, aperitivo a pagamento.

DOMENICA 21 MAGGIO

PRANZO E CENA con prodotti di valle e tartufo

Dove: Belvedere, Merlina, Ristoro Barbàn, Il Patio

VISITA e DEGUSTAZIONE di vini e tartufo nero

Orario: 10.30

Dove: Az. Agr. Nebraie

Costo: 15 euro

VISITA e DEGUSTAZIONE di vini e tartufo

Orario: 15.30

Dove: Cascina Barbàn

Costo: 15 euro

TOUR in EBIKE alla ricerca di tartufo, zafferano, fagiolane e formaggi di capra

Tre realtà di valle insieme per proporvi una esperienza di cerca del tartufo e degustazione di formaggio muovendosi su biciclette elettriche. Immersi in un territorio pedalando sui suoi sentieri più belli e degustando i suoi prodotti.

Siamo certi che sarà indimenticabile.

Orario: h 14.30 Ritiro e-bike presso il punto noleggio BikeValborbera di Cabella ligure e partenza direzione Teo.

h 15 Arrivo presso l’Az. Agr. La Servéga per la cerca la tartufo e la visita ai campi di zafferano e fagiolane.

h 17 Arrivo presso l’Az. Agr. Cascina Capannette con visita in stalla e assaggio di prodotti caseari a base di latte di capra e tartufo nero.

Massimo 15 partecipanti: 7 con e-bike fino ad esaurimento e 8 con mezzi propri che dovranno trovarsi direttamente nelle aziende agricole agli orari segnalati.

Costo: 45 euro con noleggio e-bike e due visite

15 euro per le due visite da raggiungere con mezzi propri

Contatti e prenotazioni: 3356800560 (Silvia)

SPETTACOLO, CACCIA AL TESORO e MERENDA per bimbi

Nel paese degli spaventapasseri, muovendosi tra le pagine del nuovo libro di Loredana Lombardi “Crow lo spaventapasseri”, bimbi e le loro famiglie potranno vivere un pomeriggio fatto di giochi, musica, teatro e cose buone da mangiare.

Prima una caccia al tesoro alla ricerca di Crow, poi lo spettacolo “Ogni cosa a suo tempo” scritto, diretto e interpretato da Marco Pernici (Lo Spaventapasseri teatro) e infine una merenda in condivisione.

“Ogni cosa a suo Tempo” – Un simpatico contadino cura con passione le piante del suo giardino tra cui un fiore molto particolare, tra di loro nascerà una grande amicizia e assieme affronteranno le diverse avventure di ogni stagione. Riusciranno a superare tutte le difficoltà e vivere felici e contenti?

Età consigliata: da 3 anni in su

Orario: h 14.30 appuntamento e divisione in squadre

h 15 Inizio caccia al tesoro

h 16.15 Spettacolo

h 17 Merenda

Dove: Davanti alla chiesa di Vendersi

Partecipazione libera