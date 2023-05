Nei giorni scorsi gli studenti della 4^AA del corso Chimica, Materiali e Biotecnologie dell’Istituto Marconi di Tortona si sono recati presso la Centrale del Latte di Alessandria per osservare da vicino com’è organizzato un vero e proprio impianto industriale del settore alimentare. In particolare, la visita aveva lo scopo di illustrare il percorso di produzione del latte: dal normale processo di pastorizzazione sino al suo imbottigliamento per la vendita.

Una lezione “sul campo” davvero coinvolgente che ha visto in cattedra gli esperti dello stabilimento: la chimica Francesca Previti, che ha illustrato le diverse fasi del lungo processo di lavorazione subito dal latte prima di arrivare sulle nostre tavole; al suo fianco c’erano il dott. Matteo Pavan, che ha dato alla lezione uno “taglio” più tecnico, spiegando in dettaglio il funzionamento degli impianti, e infine la dott.ssa Chiara Gandini, responsabile della qualità, che ha spiegato come vengono effettuate sul latte tutte le analisi laboratoriali di controllo durante ogni fase della produzione. Questo per garantire ai consumatori la massima sicurezza, in linea con la normativa vigente nazionale.

Alla fine della visita è stato consegnato in omaggio ai ragazzi un piccolo cartone di latte fresco. Tutta la classe ha ritenuto la visita particolarmente interessante e costruttiva dato che ha permesso di rendere meno astratta una materia complessa ma essenziale per l’indirizzo scelto, come Tecnologie chimiche industriali.