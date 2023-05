“Nuovo Ospedale, i passi per realizzarlo” è il titolo dell’incontro pubblico organizzato dalla Lega di Alessandria per lunedì 22 maggio alle ore 21 all’ex Taglieria del Pelo di via Wagner 38 D, con due relatori di eccezione: l’on. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e segretario regionale della Lega Piemonte, e l’assessore regionale alla Sanità e all’Edilizia sanitaria Luigi Genesio Icardi.

La realizzazione della nuova struttura ospedaliera, per la quale sono già state stanziate le risorse, ed è stata identificata un’area idonea (con valutazione positiva sia da parte dei tecnici della Regione Piemonte che della Provincia di Alessandria) è più che mai fondamentale, per la città capoluogo e per l’intero territorio provinciale, soprattutto ora che sta anche maturando il percorso verso il riconoscimento del primo IRCCS pubblico del Piemonte.

La serata presenterà, con concretezza, tappe e tempi necessari per la realizzazione del nuovo ospedale, si invita pertanto tutta la cittadinanza a partecipare.