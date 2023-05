Domani, lunedì 22 maggio, alle 19, a Triora in Valle Argentina, verrà inaugurata l’area denominata “Cabotina”, alla presenza dell’assessore regionale all’urbanistica e del sindaco.

I lavori hanno riguardato il rifacimento di porzioni di pavimentazione in acciottolato dove erano presenti buche e avvallamenti. Oltre alla completa riqualificazione, sono stati posizionati i corpi illuminanti a basso consumo per rendere visitabile l’area e quindi riqualificare un luogo storico e di grande valore paesaggistico e turistico per la promozione e la valorizzazione dell’intera zona. Il costo totale dell’intervento è stato di 200mila euro, 190mila dei quali stanziati da Regione Liguria e il resto a carico del Comune.

L’area, secondo la tradizione e la leggenda, è il luogo nel quale si riunivano le streghe per compiere i loro riti magici. Oggi tale luogo è meta di visita di molti turisti attratti dalla leggenda, ma anche dai fatti storici che hanno interessato l’abitato di Triora, con il processo alle streghe.

“Attraverso i fondi regionali per la riqualificazione di borghi e delle comunità liguri – spiega l’assessore all’Urbanistica – stiamo facendo un grande lavoro. In particolare nel nostro splendido entroterra, spesso dimenticato, stiamo portando avanti interventi attesi da anni e che, oltre a riqualificare e recuperare zone importanti, permettono di migliorarne la valorizzazione e di rilanciarle sul piano della promozione turistica e culturale per l’intero territorio”.

“Ringrazio Regione Liguria per aver inserito quest’importante progetto tra gli interventi finanziati dalla Regione – afferma il sindaco – Un grande lavoro, fondamentale per la promozione turistica di Triora. Soprattutto alla sera, con la nuova illuminazione, si potrà essere proiettati indietro nel tempo fino a risalire alle leggende delle streghe che lì si riunivano”.

