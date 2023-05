Da 21 aprile scorso e fino al 13 maggio, in piazza Allende a Tortona è in funzione il Luna Park, tradizionale appuntamento legato alla festa patronale di Santa Croce. E anche quest’anno è stata organizzata una giornata speciale, mercoledì 3 maggio, quando, durante la mattinata dalle ore 10, gli impianti e le giostre saranno messe a disposizione gratuitamente per i ragazzi diversamente abili.

