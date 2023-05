Domani, venerdì 12 maggio, alle 12 il presidente della Regione Liguria interverrà al ‘Savona e Vado Ports Forum’ (Sala della Sibilla – Fortezza Priamar di Savona).

A seguire il presidente effettuerà un sopralluogo a Borgo Castello di Andora per l’avvio del cantiere degli scavi archeologici nell’ambito del progetto di recupero e rigenerazione urbana dal titolo “Remember the past to build the future”, finanziato con 20 milioni di euro nell’ambito del PNRR. Saranno presenti il sindaco di Andora, rappresentanti dell’università di Genova e della Soprintendenza.

Appuntamento per la stampa al parcheggio di strada castello 7 alle 15.

Alle 16.30 invece, inaugurazione del rinnovato centro per l’impiego di Ventimiglia (via Nino Lamboglia 79) con l’assessore all’Occupazione e alle Politiche attive del lavoro che, alle 11.30, inaugurerà il rinnovato centro per l’impiego di Albenga (Regione Bagnoli 39, sopra il centro commerciale “Le Serre”)