Nel suo impegno alla promozione di un network di competenze per diffondere le conoscenze che favoriscono la salute di tutti noi tramite il rispetto dell’ambiente, il Lions Club Tortona Castello ha voluto realizzare e donare alla Casa dei Bambini di Tortona un piccolo orto didattico completamente attrezzato.

L’orto sarà inaugurato alle 16 di Giovedì 18 maggio presso l’area verde della scuola “Rodari” in viale Einaudi.

L’obiettivo di questo nuovo ambiente per l’insegnamento è di permettere di scoprire i doni della terra, ma anche di aiutare ad apprezzare la lentezza delle cadenze naturali indispensabile per una crescita armonica, l’importanza di cure assidue e di un lavoro in collaborazione per un risultato di successo. Per i nostri bambini che subiscono i ritmi convulsi e la spersonalizzazione dei rapporti del mondo attuale, il valore pedagogico del fare insieme e della riuscita in ambienti naturali mette in atto un apprendimento esperienziale unico che le generazioni più giovani non sempre hanno modo di sperimentare .

L’orto è stato realizzato per commemorare il 35° anno di attività del Club Lions Tortona Castello.