Un altro duro colpo all’attività illecita di spaccio di stupefacenti è stato inferto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria, al termine di accertamenti e indagini svolti nella circostanza dai Carabinieri della Stazione di San Salvatore Monferrato.

L’attività di polizia giudiziaria ha portato all’arresto di un 24enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, da tempo all’attenzione dei Carabinieri, è stato fermato mentre era alla guida della sua autovettura. Sottoposto ad accurata perquisizione, è stato trovato in possesso di ben 30 grammi di cocaina, ancora da confezionare e smerciare in dosi, e di 5.000 euro in contati frutto della pregressa attività di spaccio, che aveva tentato di occultare negli abiti posti alla rinfusa all’interno dell’auto.

Circa 20mila euro, la somma che avrebbe fruttato lo spaccio al dettaglio della droga sequestrata. L’uomo, a seguito della convalida dell’arresto da parte dell’A.G. alessandrina, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo