Con Deliberazione della Giunta Regionale del 17 settembre 2021, n. 21-3801 sono state indicate le nuove caratteristiche dell’uniforme ordinaria, della tuta operativa e degli accessori di servizio in dotazione alla Polizia Municipale.

Da domani 1° giugno 2023 in ossequio a tale normativa la Polizia Locale novese indosserà la nuova divisa operativa.

Tale divisa sarà composta da polo tecnica con scritte “Polizia Locale”, ai baveri i fregi del Comune, il grado ricoperto, sulle braccia distintivi di Regione Piemonte e Comune di Novi Ligure, pantalone tattico operativo, buffetteria nera, anfibio tattico, berretto operativo con fregio del Comune ricamato.

Per la stagione invernale si aggiungerà giaccone tecnico operativo riportante le stesse scritte “Polizia Locale”.

Inoltre, a breve, la Polizia Locale in servizio operativo sarà dotata di bodycam che saranno utilizzate, secondo la vigente normativa sulla videosorveglianza, in particolare nei casi di interventi relativi alla commissione di reati e per l’eventuale tutela della propria incolumità.