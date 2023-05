Nel decorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Acqui Terme, hanno effettuato un corposo servizio finalizzato alla prevenzione dell’annoso fenomeno delle “Stragi del sabato sera”. Il servizio veniva predisposto proprio al fine di verificare che gli utenti della strada non si mettessero alla guida di veicoli in condizioni psico-fisiche irregolari.

Il servizio veniva effettuato nella notte tra sabato e domenica nei due centri di maggior afflusso di persone, ovvero Acqui Terme ed Ovada, nei luoghi frequentati dalla “movida” locale, con particolare attenzione ai locali maggiormente frequentati dai giovani.

All’esito del controllo che ha visto impiegati 12 militari, sono stati controllati 75 veicoli, con oltre 200 persone controllate. Nei casi ove le condizioni dei guidatori apparivano sospette, veniva effettuato il controllo dello stato di alterazione dovuto all’utilizzo di sostanze alcoliche attraverso lo strumento dell’etilometro che portava alla denuncia in stato di libertà, per violazione dell’art. 186 del Codice della Strada, di 8 persone, (7 uomini e una donna), per un’età compresa tra i 24 e 65 anni tutti trovati alla guida dei propri veicoli con tasso alcolico superiore al consentito, che ha determinato il ritiro della patente di guida ed in 4 casi anche la confisca del veicolo. Un altro giovane di 34 anni veniva solo sanzionato amministrativamente, sempre con ritiro della patente, ma senza la denuncia all’Autorità Giudiziaria. La Compagnia Carabinieri di Acqui Terme, attesa la proliferazione del fenomeno, procederà, nei prossimi fine settimana, ad ulteriori controlli, per garantire la sicurezza sulle strade dei cittadini ed evitare comportamenti pericolosi per gli stessi guidatori e per gli altri utenti.