Le prenotazioni sul sito di Gestioni Municipali sono state aperte una settimana fa e nel giro di 7 giorni i circa mille lettini sono già stati tutti occupati nei mesi di luglio e agosto. Non c’è più un posto libero: la spiaggia è sold out. Un cartello è stato posizionato proprio oggi che avvisa gli utenti.

Non solo ma è stato istituito anche un servizio che permette di lasciare l’ombrellone nella disponibilità della spiaggia seppur prenotato nel caso i turisti decidano di non usufruirlo, in modo da lasciarlo ad avventori dell’ultimo minuti in cambio di un buono denaro da utilizzare in spiaggia.

Insomma già un successo per la Società di proprietà del Comune per quella che si preannuncia un estate da Record, almeno a Diano Marina.