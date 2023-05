Prosegue il programma di collaborazione tra la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di

Imperia e le scuole primarie di Imperia.

Dallo scorso 8 marzo sino alla data del 10 maggio 2023, sono state organizzate 10 giornate

con le diverse scuole della città di Imperia (Istituto Comprensivo “N. SAURO” primaria di Corso

Dante Castelvecchio, di Via Gibelli e di Via Sant’Agata di Borgo San Moro, la Scuola primaria

“BOINE A. MAGLIANO” di Imperia e l’Istituto Comprensivo “G. BOINE” Scuola dell’Infanzia

Borgo Prino) nel corso delle quali il personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di

Imperia ha avuto il piacere di incontrare circa 300 alunni ed organizzare molteplici attività al

fine di sensibilizzare la tutela ed il rispetto dell’ambiente marino e costiero.

Lo scopo è quello di partire dalla formazione dei più piccoli affinché possano acquisire le prime

competenze, fondamentali per conoscere, sin da subito, l’importanza del nostro mare e

dell’impatto che le nostre azioni hanno su di esso, così da poterlo preservare nel futuro e per

generazioni future.

Nel corso delle attività vi è stata l’opportunità di visitare la sala operativa, i vari uffici e le

motovedette della Guardia Costiera, dove gli alunni, indipendentemente dall’età, hanno

sempre mostrato grande entusiasmo e voglia di sostenere, insieme alle donne e agli uomini

della Capitaneria di porto – Guardia Costiera, il progetto di difesa e conservazione della

biodiversità e dell’ecosistema marino che li accompagnerà sino al termine dell’anno scolastico.

