Nella tarda serata di ieri, giovedì 18 Maggio i Vigili del Fuoco di Tortona e Novi Ligure si sono recati nel Comune di Villalvernia per incendio appartamento in un condominio di 6 piani.

Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha interessato un’unità abitativa al terzo piano dello stabile. L’incendio ha prodotto una consistente coltre di fumo che ha reso necessaria la momentanea evacuazione dell’intero stabile con molte persone costrette a recarsi fuori dalla propria abitazione, ma non tutte perché cinque di loro erano impossibilitate ad uscire .

Sono state soccorso e salvate grazie all”utilizzo dell’autoscala dei Vigili del Fuoco che ha consentito di soccorrere questi abitanti impossibilitati a raggiungere in modo autonomo l’uscita dello stabile.

Sul posto il Funzionario di Servizio per il coordinamento delle squadre oltre all’autobotte per il rifornimento idrico ed il carro aria di Alessandria .

Le operazioni di bonifica sono terminate alle ore 3 circa.

Sul posto personale sanitario per l’assistenza e soccorso ai condomini, Carabinieri di Tortona e Villalvernia