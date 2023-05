Nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio si terrà nella splendida cornice del Giardino Botanico Dina Bellotti, in via Monteverde 24, la Alessandria Green Week 2023, Natura & Dintorni al Giardino Botanico, rinnovando così “il consueto e vivace appuntamento”, come ha dichiarato Claudio Falleti, Assessore al Decoro urbano, Parchi e aree verdi, “che si preannuncerà con la marcia UNICEF, altro significativo evento che coinvolge soprattutto i cittadini più piccoli. Infatti il Giardino Botanico è da sempre una meta piacevole, anche per i per i cittadini più grandi, perché offre un gradevole contatto con la natura anche se nel territorio urbano”.

L’ingresso sarà gratuito e i visitatori potranno godere liberamente di quanto questa perla cittadina può offrire e il personale del Giardino Botanico, come pure i volontari di RNA, saranno a disposizione per fornire informazioni e indicazioni; naturalmente ci saranno anche visite guidate.

Programma ricco e variegato: si comincia venerdì 19 maggio dalle 9 alle 13 con l’arrivo della Marcia UNICEF per i diritti per l’infanzia, a cui tradizionalmente partecipano alcune centinaia di giovani studenti, quindi, con apertura dalle ore 15 ore 19, ci saranno visite libere e avrà luogo la cerimonia di assegnazione delle borse di studio a studenti meritevoli da parte di Zonta Club Alessandria. Dalle ore 21 a mezzanotte il Gruppo Astrofili Galileo Alessandria metterà a disposizione cannocchiali astronomici per l’osservazione del cielo, e comunque rimarranno aperte le serre per visite libere o mini-visite guidate su richiesta.

Sabato 20 il Giardino Botanico aprirà i cancelli dalle ore 15 alle ore 19 e accoglierà la mostra-scambio di piante, semi e talee, a cura di Emozioni in Giardino. Alle ore 16 è prevista la prima visita guidata alle collezioni delle serre e ai pappagalli ospiti del Giardino, con importanti esperti delle due tematiche. Dalle 21 a mezzanotte, ci sarà una seconda visita con proiezioni di slide, sulla vita di questi intelligentissimi uccelli.

Domenica 21 il Giardino accoglierà i visitatori dalle 9 alle 13 e vi sarà anche un’esposizione di auto d’epoca a cura del Veteran Car Club Bordino. Alle ore 10 terza visita alle collezioni delle serre e ai pappagalli. Alle ore 11 “È caduta una stella bianca, la stella bianca è caduta” a cura di Angelo Pelizza. Dalle 15 alle 19 “Nonno Gigi” con attività dedicate ai più piccini ed infine alle 16 l’ultima visita guidata.

Le visite guidate sono prenotabili al numero 0131-227369 e per ciascuna è previsto un numero massimo di trenta partecipanti, ulteriori informazioni si possono ottenere scrivendo a giardino.botanico@comune.alessandria.it